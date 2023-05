Tina Turner: el último mensaje de 'la reina del rock' a sus seguidores antes de morir

Tina Turner falleció el último miércoles dentro de su casa en Küsnacht, cerca de la ciudad de Zúrich, en Suiza. A sus 83 años, la recordada ‘Reina del rock & roll’ no pudo resistir una “larga enfermedad” que la aquejaba desde hace muchos años, según dio a conocer su familia por medio de un comunicado.

La también compositora y actriz estuvo viviendo en un castillo en Suiza junto a su segundo esposo el alemán Erwin Bach, con quien mantuvo una relación de 27 años luego de poner fin a su primer matrimonio con el músico Ike Turner.



Tina Turner falleció a los 83 años dentro de su casa en Zúrich, Suiza. | Fuente: Instagram (tinaturner)

Tinar Turner dio un emotivo mensaje antes de morir

Tina Turner usaba sus redes sociales para comunicar sus conciertos, eventos, o promocionar cualquier campaña de salud. Precisamente, el 14 de marzo de este 2023, en el Día Mundial del Riñón, la intérprete de ‘The Best’ compartió un mensaje de aliento a las personas que sufren dolores de este órgano contando, además, su experiencia personal.

“Mis riñones son víctimas de no darme cuenta de que mi presión alta debería haber sido tratada con medicina convencional. Me he puesto en gran peligro al negarme a enfrentar la realidad que necesito diariamente, terapia de por vida con medicamentos. Durante demasiado tiempo creí que mi cuerpo era un bastión intocable e indestructible. Por lo tanto, estoy encantado de poder apoyar una nueva campaña internacional para la salud renal”, expresó Turner en su Instagram.

Tina Turner recibió riñón de su esposo el 2017

Desde antes de lanzar su primer éxito solista ‘Private Dancer’, Tina Turner ya había sido diagnosticada con hipertensión en 1978. No obstante, hizo caso omiso a la enfermedad y fue en el 2013 cuando tuvo un accidente cerebrovascular que le hizo perder la sensibilidad.

Posteriormente, Tina Turner reveló que tuvo cáncer intestinal. Tras consumir los medicamentos para frenar la enfermedad, la intérprete de ‘Praud Mary’ tuvo una insuficiencia renal total, por lo que tuvo que recibir el riñón de su esposo Erwin Bach para poder sobrevivir en el 2017.

“Las consecuencias de mi ignorancia terminaron siendo una cuestión de vida o muerte. En este terrible momento de culpa aprendí algo maravilloso sobre Erwin. Él fue leal, amable y compresivo, y estaba decidido a ayudarme a superar todo esto con vida”, escribió Tina Turner en sus memorias Turner My Love Story.