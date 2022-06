Concierto benéfico por Chyno Miranda recaudó cerca de 70 mil dólares. | Fuente: Instagram / Chyno Miranda

El 8 de junio se realizó el concierto benéfico “Todos somos Chyno”, con el fin de recaudar fondos para ayudar a la recuperación del cantante venezolano Chyno Miranda, cuya salud se ha visto seriamente afectada desde que enfermó de COVID-19.

A través de redes sociales, Jeff Cardenas, uno de los organizadores del evento, ha compartido en redes sociales el monto recuadado, que llega casi a los 70 mil dólares. Esta información fue replicada por Julio Ducharne, mánager de Chyno Miranda.

“Estamos muy contentos de las metas alcanzadas. En un mes logramos hacer un concierto con el apoyo de los artistas, músicos y técnicos más arrechos de mi país, Venezuela. Hicimos algo que nadie pensaba ver en la misma tarima, logramos llamar la atención de muchos para así recaudar una suma importante para la continuación de la recuperación de nuestro hermano Chyno”, se lee en una de las historias de Jeff Cárdenas.

El concierto, realizado en la Scala de Miami, recaudó un total de 42,850 dólares; mientras que entre entradas de streaming y donaciones, se llegó a 15, 216 dólares. Asimismo, se informó que un futbolista donó directamente 10 mil dólares. En total, la suma bordea los 68 mil dólares.

Se realizó concierto benéfico por la salud del cantante venezolano Chyno Miranda

Las graves secuelas que le ha dejado la COVID-19 a Chyno Miranda siguen pasando factura. Por ello, el 8 de junio, la Scala de Miami, organizado por amigos del cantante y que contó con la participación de diferentes artistas venezolanos y latinoamericanos.

"Todos somos Chyno" fue el nombre de este evento, en el que participaron cantantes como Servando y Florentino, Víctor Drija, Reggi El Auténtico, Marko, Jonathan Moly, Víctor Muñoz, Nelson Bustamante, Jorge Luis Chacín, Maffio, Ronald Borjas, Motiff, Mermelada Bunch, Cáceres, Sharlene, Beta Mejía, entre otros.

Chyno Miranda y la dura lucha por su salud

Como se recuerda, Chyno Miranda aseguró que se encuentra mejor ahora “por todo lo que he aprendido por lo que sigo evolucionando”, según escribió en su cuenta oficial de Instagram. La pérdida de movilidad y los fuertes dolores musculares lo sometieron a un cuadro crítico de salud a raíz de haber dado positivo a la COVID-19 hace un año.

Así fue como el ex integrante del dúo Chyno y Nacho admitió que ha sido lo más duro que ha experimentado en toda su vida. Si bien su estado era delicado, logró recuperarse poco a poco del virus, hasta poder regresar a sus actividades comunes, como hacer música o pasar tiempo con su familia.

