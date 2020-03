Alejandro Sanz compartió su nuevo tema "El mundo fuera", creado desde el encierro por el nuevo coronavirus. | Fuente: EFE

La cuarentena obligatoria despertó la creatividad en muchos artistas. Uno de ellos es Alejandro Sanz, quien este sábado lanzó a través de sus redes sociales la canción “El mundo fuera”, una pieza improvisada y creada desde el encierro en que se encuentra por la crisis sanitaria.

“Una canción creada desde el encierro, en casa, una improvisación viajando en nota de voz hasta mi pianista, unas instrucciones de armonía y un sentimiento común; una canción creada de una manera muy orgánica, con el corazón pelado, con un fin único: estoy aquí con vosotros y el mundo fuera”, apuntó el mismo Sanz.



“El mundo fuera” surgió luego del “concierto para todos” que Alejandro Sanz ofreció la semana pasada a través de YouTube y que, a la fecha, fue visto por casi 5 millones de personas en todo el mundo. Este sencillo es una manera de tratar de dar ánimos ante una situación de zozobra e incertidumbre.

UNA BALADA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Otro artista que ofreció recientemente un tema compuesto en tiempos de cuarentena obligatoria fue Bono, vocalista de la banda U2, quien decidió compartir una canción a favor de quienes luchan contra la expansión del COVID-19.

Así lo dio a conocer a través de las redes sociales de la agrupación. “Let Your Love Be Known” es el título de la canción que el cantautor entonó inspirado por la situación que viven actualmente los italianos, una de las sociedades más afectadas por el contagio del virus.

Acompañado por un piano, Bono cantó este sencillo mediante un video casero. “Para los italianos… para los irlandeses”, escribió al inicio de la leyenda que acompaña este videoclip, compartido en la cuenta de Instagram de U2. “Para cualquiera que está en una situación complicada este día de San Patricio y sigue cantando”, añadió.

Conocido por enviar mensajes de apoyo en situaciones difíciles, con “Let Your Love Be Known”, Bono se sumó con esta melancólica balada a describir el contexto generado por el COVID-19. Calles vacías y la sensación de aislamiento se transmite en la letra y la melodía de esta canción.

Pero también es un tema en honor a quienes luchan contra el avance del nuevo coronavirus. “Para los médicos, enfermeras, cuidadores en primera línea, es a ti a quien cantamos”, concluyó el cantautor irlandés en la publicación.