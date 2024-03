Beyoncé logró récord histórico en Spotify con el lanzamiento de su disco 'Cowboy Carter'

Beyoncé continúa demostrando su relevancia en la industria musical con su reciente álbum Act II: Cowboy Carter, que, en un solo día, se ha convertido el más reproducido de Amazon Music y Spotify en lo que va del 2024.

Según cifras oficiales, en Spotify el disco logró un récord notable al obtener el mayor número de reproducciones globales en su primer día de lanzamiento, alcanzando aproximadamente 76,1 millones de reproducciones en todo el mundo.

Además, Beyoncé acaba de hacer historia al situarse, por primera vez, en el puesto número 1 de la lista global de Spotify Daily Top Artists.

El sencillo principal del álbum, Texas Hold ‘Em, también dejó su marca al superar los 200 millones de reproducciones, encabezando la lista Top 50 de los Estados Unidos y consolidando aún más el éxito de Act II: Cowboy Carter.

El impacto del álbum no se limita únicamente a Spotify, ya que también se repite en Amazon Music, convirtiéndose en el debut más grande de Beyoncé en este servicio de música digital.

El contenido de Act II: Cowboy Carter

El disco Act II: Cowboy Carter, que Beyoncé lanzó el 29 de marzo, marca su incursión en el country e incluye una pista titulada Flamenco, revelada en sus redes sociales. Antes de ser publicado, el disco ya convirtió a la cantante en la primera mujer afrodescendiente en liderar el Billboard Hot 100 de EE.UU. gracias al sencillo Texas Hold 'Em.



Junto a las canciones ya presentadas de este nuevo álbum, 16 Carriages y Texas Hold 'Em, en la imagen publicada en su cuenta de Instagram aparecen títulos como Flamenco, American Requiem, Blackbiird (original de Paul McCartney), Protector, My Rose, Daughter, Oh Louisiana, Sweet Honey Buckin, Alligator Tears, Spaghetti, Amen y Just for Fun, entre otros.



El nuevo álbum country de Beyoncé incluye una versión de Jolene, de Dolly Parton, así como varios temas de leyendas del country, como Willie Nelson. "Escucha mi original Jolene mientras esperas el Cowboy Carter de Beyoncé", escribió Parton en Instagram. Por otro lado, Tanner Adell y Willie Jones participan como invitados en el disco, al igual que Miley Cyrus y Post Malone.

¿Por qué Beyoncé incursiona en el country?

A pesar del éxito que ya goza con el disco, Beyoncé explicó que este álbum nació de una experiencia en la que no se sintió "bienvenida", lo que la llevó a adentrarse más en la historia de la música country. Aseguró que las críticas recibidas la impulsaron a superar esas limitaciones, convirtiendo el disco en el resultado de un desafío personal.



También ha dicho que espera que en unos años la raza de un artista en relación a los géneros musicales sea "irrelevante". Además, ha adelantado que el álbum guarda algunas sorpresas y que ha colaborado con artistas brillantes a quienes respeta profundamente. "Espero que puedan escuchar mi corazón y mi alma y todo el amor y la pasión que he vertido en cada detalle y en cada sonido", añadió.

