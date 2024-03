Jaze representa la frustación del amor en su nueva canción 'La terminal'

Fusionando elementos del indie y la balada, Jaze lanzó su nueva canción La terminal. "El tema representa la frustración de un amor que no funciona por desacuerdos y distintos puntos de vista. Vínculo en el que el amor persiste, pero es inviable, y es cantado desde la impotencia, pero finalmente la aceptación", dijo el artista en comunicado de prensa.

En sus palabras, Juan Carlos Iwasaki -su nombre verdadero- comenzó a escribir la letra a finales de 2022 ya que tenía la melodía rondando en su cabeza, además de los primeros versos. Después, lo interpretó con la guitarra y, tras completar la letra "me guié de las sensaciones y compuse lo que restaba".

La producción de La terminal estuvo a cargo de Diego Mema, músico y productor cordobés nominado a los Latin Grammy como socio creativo de Zoe Gotusso, y que también ha trabajado junto a Kevin Johansen, Julieta Venegas, Santi Celli y Juan Campodónico. Y Nicolás Btesh, músico, productor y técnico de grabación e integrante de la banda Conociendo Rusia.

Radicado en Argentina, Jaze empezó a trabajar el tema en el Estudio El Mar y el videoclip se grabó en Lima teniendo como protagonista a la actriz y cantante Gisela Ponce de León.

El lanzamiento de "La terminal" llega justo después de que Jaze pisara dos de los escenarios más importantes: "Vive Latino", en México, y el "Lollapalooza", en Argentina.Fuente: IG: @jaze.oficial

Jaze en escenarios internacionales

El lanzamiento de La terminal llega justo después de que Jaze pisara dos de los escenarios más importantes de Latinoamérica, cosechando una gran recibida por parte del público: el Vive Latino en México, y el Lollapalooza en Argentina, siendo el primer artista peruano en participar de una edición de dicho festival y posicionándolo como una de las propuestas más interesantes de la nueva generación de artistas latinoamericanos.

¿El terminal será parte de su próximo disco?

Jaze conversó con RPP Noticias en abril de 2023 y nos reveló que estaba trabajando en su tercer disco de la mano con Sony Music Perú. “Ya tiene nombre y canciones, ya tiene todo”, comentó. Sin dejar de lado No le mienta a mamá y Las consecuencias, el intérprete está preparando un material que trabajará en Argentina.

“Amo hacer esto, me encanta, es especial, es mucho trabajo, pero me apasiona", agregó. Actualmente, está enfocado 100 % en la música por lo que ha dado un paso al costado de las competencias. Si bien dejó en claro que es difícil decir que es un retiro, prefiere las exhibiciones de free, ya que la gente disfruta más.

“Mi idea es hacer música y dejar que me lleve por diferentes lados. Improvisar lo haré toda la vida, competir implica tiempo. En general no me gusta competir, que sea batalla y que haya puntajes, es algo que no me gusta, así que he cerrado esa etapa”, sostuvo Jaze.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis