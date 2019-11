Daddy Yankee inauguró un museo dedicado a su vida y su trayectoria profesional. | Fotógrafo: Thais Llorca

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee inauguró este jueves en San Juan el primer museo efímero sobre él, que expone desde sus años de crianza y comienzos de su carrera en el residencial público Villa Kennedy, en la capital, hasta su sencillo más exitoso, "Que tire pa' lante".



El museo, que abrirá al público mañana, viernes, se sitúa en el primer nivel del centro comercial Plaza Las Américas, uno de los más grandes del Caribe, y es el primero del mundo que cuenta parte de la historia del reguetón a través de los ojos del autodenominado "jefe" del reguetón.



"Es la trayectoria de muchas luchas, sufrimiento y sacrificio, pero también de mucho éxito. Se lo dedico a todo Puerto Rico", expresó Daddy Yankee a los medios de comunicación que asistieron al encuentro.



La exhibición recrea la vida de Daddy Yankee en orden cronológico, al recordar parte de su vecindario en el residencial Villa Kennedy, donde grabó sus primeras canciones junto a DJ Playero y en el vecindario de Las Lomas, donde practicó béisbol, hasta que quedó herido por un balazo en una de sus piernas.



"Esto lo hicimos para que vean la historia del reguetón, mis comienzos, desde que empezamos en el 'underground', con Playero hasta ahora", dijo.



Daddy Yankee, de 42 años, arrancó su carrera musical a sus 15 años en "Playero 34", del productor musical DJ Playero, y donde por primera vez se escuchó la palabra reguetón.



Debido al talento que DJ Playero vio en Daddy Yankee, éste decidió ubicarlo en el principio de sus próximas producciones, o sea, las ediciones de "Playero 35", "Playero 36" y "Playero 37".



No obstante, las ediciones de "Playero 38", "Playero 39" y "Playero 40" tuvieron las oportunidades de venderse en las tiendas de discos, lo que entonces catapultó más a Daddy Yankee.



La exhibición de esta etapa en el museo efímero es su favorita "cien por cien", admitió Daddy Yankee en la presentación.



"Cada vez que veo las etapas de mi vida, la evolución del género del reguetón, desde que no teníamos estudio hasta ahora. Desde que no contábamos con las herramientas a la tecnología de ahora que nos facilita tantas cosas", agregó.



El museo efímero exhibe en televisores momentos importantes de la carrera musical de Daddy Yankee, varios premios Grammy, vestuarios que ha lucido en premiaciones y vídeos musicales, como en "Despacito" y "Dura", piezas de arte dedicadas a éste y composiciones del artista que guardó su esposa, Mireddys González.



La exposición cuenta también con una cabina de grabación y en la que los visitantes, a través de tecnología interactiva, podrán interpretar junto a Daddy Yankee algunos temas, entre ellos, "La Gasolina" y "Que tire pa' lante".



Daddy Yankee dijo además que quiso levantar esta exhibición para que jóvenes, que quieren convertirse en artistas exitosos como él pero no cuentan con los recursos para ello, "entiendan que uno también tiene las habilidades de crear sus propias oportunidades".



"No hay limitaciones. Nosotros tenemos el potencial de crear cosas a nuestro beneficio sin esperar por nadie. Que esto sirva de inspiración para los 'chamaquitos' que vienen de abajo", apuntó.



Otra de las razones por las cuales Daddy Yankee quiso exponer este museo efímero es por la aproximación de sus diez conciertos que ofrecerá en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot en San Juan, arrancando el primero el 5 de diciembre y para los cuales ya lleva ensayando varios días.



Producido por Raphy Pina, "Con Calma Pa'l Choli" marcará el regreso de Daddy Yankee a los escenarios en solitario, pues en los pasados años había ofrecido presentaciones en dúo, junto a Don Omar y Nicky Jam, con quien trabajó en dueto sacando su disco, "Haciendo escante".



No obstante, el dúo se separó, dándole entonces la oportunidad a Daddy Yankee de lanzar en el 2004 el disco "Barrio Fino", que incluyó "Gasolina", tema que hizo estallar la carrera del legendario reguetonero. EFE