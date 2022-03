Daddy Yankee lanzará su último álbum de estudio este 24 de marzo. | Fuente: Instagram / Daddy Yankee

Cada vez falta menos para que "Legendaddy", el último disco de estudio en la carrera del legendario reggaetonero Daddy Yankee, salga a la luz. Este 24 de marzo, millones de seguidores podrán oír el trabajo con el cual el artista puertorriqueño cierra una trayectoria musical de más de 30 años.

Por ello, para celebrar su próximo estreno, el cantante de temas exitosos como "La gasolina" y "Shaky Shaky" publicó en sus redes sociales un videoclip en el que da a conocer el 'set list' (lista de canciones) que compondrán su decimocuarto y último proyecto discográfico.

En el material, compartido en su cuenta de Instagram, Daddy Yankee aparece firmando la hoja de las canciones que formarán parte de su nuevo álbum. "'Legendaddy' track list. ¿Tan' ready? Jueves 24 de marzo, 2022, 8 p.m.", escribió el cantante en la leyenda del video.

Un total de 19 canciones conforman "Legendaddy". Según pudo verse, estas son: "Legendaddy" (Intro), "Campeón", "Remix", "Pasatiempo", "Rumbatón", "X última vez", "Para siempre", "Uno quitao' y otro puesto", "Truquito" (Skit), "El abusador del abusador", "Enchuletiao'", "Agua", "Zona del perreo", "Hoy", "La ola", "Bombón", "El rey de lo imperfecto", "Impares" y "Bloke".

Hace unos días, Daddy Yankee anunció su retiro de la música con el estreno de "Legendaddy" y su última gira por Estados Unidos y Latinoamérica, que incluye un concierto en Lima, programado para el próximo 18 de octubre.





¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a Daddy Yankee?

La preventa de entradas para el concierto de Daddy Yankee en Lima estará a la venta el 28 y 29 de marzo a las 9:00 a. m. La venta general inicia el 30 de marzo.





Daddy Yankee en Lima: Precio de entradas

Preventa de entradas

Platinium : S/ 570

Vip: S/ 390

Campo: S/ 290

Occidente: S/ 370

Oriente: S/ 350

Tribuna norte: S/ 150

Venta de entradas general



Platinium : S/ 670

Vip: S/ 459

Campo: S/ 341

Occidente: S/ 435

Oriente: S/ 412

Tribuna norte: S/ 176

Conoce los precios de las entradas en preventa y venta general para ver a Daddy Yankee en Lima. | Fuente: Twitter

Un agradecimiento a sus fans

En el video en el que daba a conocer su retiro de la música, Daddy Yankee le dedicó unas palabras a sus seguidores, que han estado atentos a sus más de 30 años de trayectoria. "Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado", dijo al principio.

"Este género, la gente dice, que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo. Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes", añadió.

Más adelante, Daddy Yankee concluyó: "Me retiro con el mayor de mis agradecimientos a mi público, colegas, productores, radio, prensa televisión, plataformas digitales y a ti, especialmente a ti, que has estado conmigo desde los principios del reggaetón (...) Los amo con mi vida, cambio y fuera. Se despide, Daddy Yankee, el Jefe".

