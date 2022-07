Danna Paola vendrá por primera vez a Perú como parte del festival "Juntos en Concierto". | Fuente: Instagram

La cantante, actriz y compositora mexicana Danna Paola llega por primera vez a Perú como parte del festival 'Juntos en Concierto'. El evento se realizará el sábado 13 de agosto en el imponente Estadio San Marcos.

La artista se presentará en Lima en el mejor momento de su carrera. Hace apenas unos días, la intérprete de 'Mala fama' fue anunciada como una de las presentadoras de los Premios Juventud 2022 y, además, recibió tres nominaciones como prueba de su continua evolución como artista y popularidad entre los fans.

Recordemos que, en el 2020, Danna Paola deslumbró al público de Premios Juventud con dos actuaciones memorables. Primero fue parte del espectacular homenaje musical al legado de Selena junto a Natti Natasha, Greeicy y Ally Brooke, y luego presentó su colaboración con Sebastián Yatra, 'No Bailes Sola', poniendo a todos a bailar.

A inicios de mayo, la artista triunfó con su participación en el Festival Tecate Emblema de la CDMX. Sin lugar a duda, se ha consolidado como la cantante femenina mexicana más importante en la actualidad, prueba de ello fue su presentación en el evento en donde se convirtió en una de las presentaciones más ovacionadas de la noche, cantando ante más de 45 mil personas.

Cantando sus grandes éxitos Danna Paola dio cátedra de lo que una estrella de la música pop puede ofrecer, no solo vocalmente, sino también visualmente al interpretar en vivo sus grandes éxitos como 'Calla Tú', 'Agüita', 'Oye Pablo' y 'Mala Fama', entre otros.

La estrella mexicana se presentará por primera vez en nuestro país como parte del festival de música latina más importante en Perú. | Fuente: Difusión

Los primeros 4 artistas confirmados para 'Juntos en Concierto'

La organización del festival decidió anunciar el line up final en tres partes y adelantó la participación de la legendaria banda mexicana Molotov con los clásicos musicales que los colocaron como uno de los proyectos de rock latino más representativos de finales de los 90 y en la década del 2000.

Otro nombre confirmado es De La Ghetto que, con más de siete millones de seguidores en Instagram, continúa posicionado como una de las figuras más relevantes de la música latina. Además de sus colaboraciones con Wisin y Yandel, Bad Bunny, Farruko u Ozuna, el puertorriqueño acaba de presentar de forma solista su canción 'Loco Por Perrearte', que en menos de una semana ya sumaba más de 10 millones de reproducciones.

Piso 21 también figura en el cartel, la agrupación llegará en la cúspide de su carrera con con nominaciones a los premios Lo Nuestro y hits como 'Déjala que vuelva', 'Pa olvidarme de ella', tema que hicieron a dúo con Christian Nodal o 'Te vi'.

Los colombianos acumulan millones de reproducciones en YouTube y en Spotify y han logrado exitosas colaboraciones con artistas como Maluma, Manuel Turizo, Nicky Jam, Myke Towers y Black Eyed Peas. Finalmente, Mario Bautista cierra esta primera entrega del line up, el músico y youtuber mexicano, dueño de una voz y estilo inconfundible se ha consolidado como un fenómeno musical, generando millones de escuchas de sus éxitos 'Baby girl', 'Toda la noche', 'Tequila' y muchas más.

Las entradas para esta nueva edición del Festival 'Juntos en Concierto' están disponibles en la plataforma web de Teleticket y en sus módulos.

