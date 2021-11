Danna Paola se unió a Mau y Ricky para componer "Cachito", tema que saldrá a la luz el 4 de noviembre. | Fuente: Universal Music Group

Las estrellas del género urbano Danna Paola y el dúo Mau y Ricky se unieron para sacar adelante "Cachito", un tema que, según adelantaron en sus redes sociales, saldrá a la luz el próximo 4 de noviembre.

Desde su cuenta de Instagram, la cantante mexicana, conocida también por su actuación en la serie "Élite", publicó dos publicaciones en las que anunciaba el lanzamiento del sencillo y compartía un breve adelanto de la colaboración.

"¡Boom! ¡Por fin! Qué ganas tenía de decirles el nombre de nuestra canción. 'Cachito' con mis amigos Mau y Ricky, amigos del alma que admiro tanto y quiero mucho. Amo con locura compartir esta bomba de canción juntos. ¡Vamo a romper no están ready!", escribió en la leyenda.

En el 'teaser' del videoclip de "Cachito" aparece Danna Paola vestida de rojo, con un fondo del mismo color, y también Mau y Ricky, quienes hacen contraste con el azul.

Mau y Ricky se pronuncian

Por su parte, Mau y Ricky también compartieron la noticia de esta nueva colaboración con Danna Paola desde sus redes sociales. En la leyenda de su publicación, donde posan junto a la intérprete, expresan su felicidad por formar parte de "Cachito".

"¡Qué felicidad poder compartir esta canción contigo, hermosa! Gracias por invitarnos, Danna Paola", escribieron en la descripción.

"Cachito" se suma a otros éxitos que la artista mexicana ha venido lanzando este año, entre los que destacan "Kaprichosa" y "Mía". Hace unos meses, regresó a los escenarios en su país natal, con un concierto que contó con la participación de la peruana Nicole Favre.

Asimismo, Danna Paola fue nominada por primera vez en su carrera a un premio en los Latin Grammy, donde este año también se presentará junto a otras estrellas de la música urbana.









