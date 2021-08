"La Voz Argentina": Exparticipante del equipo de Mau y Ricky planea demandar al programa. | Fuente: Composición

“Estoy enojada con ‘La Voz Argentina’”, se le escucha decir a Jéssica Amicucci, exparticipante del equipo de Mau y Ricky en un video en vivo transmitido por su cuenta de Instagram. La cantante se mostró frustrada después de que haya sido eliminada del programa y generó cierta polémica por sus comentarios.

“Ahí el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida”, agregó.

Sin embargo, todo esto tiene su antecedente y los problemas en “La Voz Argentina” vienen generándose desde hace semanas justamente por que Jéssica Amicucci planea demandar al programa por el mal uso de su imagen en una de las batallas que tuvo con su compañera.

¿Qué problema hubo con Jéssica Amicucci?

Todo comenzó cuando tuvo que enfrentarse a Esperanza Careri, otra participante, quien, a raíz de su alergia, no pudieron ensayar juntas, así que la presentación frente a los entrenadores no fue la mejor.

Mau y Ricky se mostraron decepcionados del nocaut y solo les dieron comentarios negativos. Pero lo que más le llamó la atención de los hijos de Ricardo Montaner fue que Jéssica Amicucci trató de salvarse dando su punto de vista para seguir en competencia, tal y como se mostró en el programa.

Sin embargo, en su video en vivo en Instagram, aseguró que la producción de “La Voz Argentina” editó sus comentarios para hacerla quedar como “la villana” e indicó que es probable que inicie una demanda contra el espacio de entretenimiento.

“Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado”, continuó.

A raíz de estas declaraciones, Jéssica Amicucci fue víctima de memes, sin embargo, aseguró que seguirá haciendo música para sus fanáticos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x13 Te recomendamos nuestras series y películas fijas para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+ SIN SPOILERSícula de culto pop en lo absurdo

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendaciones SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.