La banda británica Depeche Mode lanzó este jueves el sencillo 'Ghosts Again', primer adelanto del que será su próximo álbum. Luego de seis años, el grupo ahora conformado por el dúo Dave Gahan y Martin Gore, tras la muerte del tecladista Andrew Fletcher el año pasado, volverá a la escena musical con su disco 'Memento Mori'.

Fletcher, que falleció el 28 de mayo a causa de un desgarro en la arteria aorta, estaba vivo mientras la agrupación puso en marcha este proyecto, pero no grabó ningún material para el mismo. "Él nunca escucho nada de eso, lo es realmente triste para mí, porque hay canciones en este disco en las que sé que diría: 'Esto es lo mejor que hemos tenido en años'", dijo Gahan en entrevista con NME.

El vocalista de Depeche Mode también bromeó que hasta podía escuchar a su difunto compañero decir: "¡¿Todas las canciones tienen que ser sobre la muerte?!". 'Memento Mori', se sabe, saldrá a la luz el próximo 24 de marzo. Producido por James Ford y Marta Salogni, está conformado por 12 canciones.

Ghosts Again, the first song off of Depeche Mode’s new studio album Memento Mori, is out now. https://t.co/37AzqslTQG pic.twitter.com/cSyOt0UmBd — Depeche Mode (@depechemode) February 9, 2023

Depeche Mode regresa a los escenarios

Con el fin de promocionar 'Memento Mori', Depeche Mode anunció que arrancará un gira en marzo próximo por ciudades de Estados Unidos y Canadá. Su tour empieza en Sacramento (California, EE.UU.) y, al terminar con Norteamérica, ofrecerán dos conciertos en Europa: uno en Ámsterdam (Holanda) y otro en Oslo (Noruega).

De momento, los seguidores del grupo, nacido a inicios de la década de 1990 en el condado británico de Essex, podrán disfrutar de 'Ghosts Again', el tema que revela un poco de la labor de dos años que han venido desarrollando Dave Gahan y Martin Gore. Un sencillo que aborda temas como la existencia tras la muerte.

"Para mí, 'Ghosts Again' simplemente captura este equilibrio perfecto de melancolía y alegría", sostuvo Gahan. Por su parte, Gore acotó: "No es frecuente que grabemos una canción que no me aburra de escuchar. Estoy emocionado de poder compartirla". El estreno de esta canción vino acompañado de un videoclip, elaborado por el mítico Anton Corbijn.





'Memento Mori': Esta es la lista de canciones

Fue con 'Music for the Masses' que Depeche Mode hizo su debut en la escena musical británica, pero con 'Violator', de 1990, que afianzó su éxito en las listas de reproducción. Desde entonces, el grupo es uno de los más populares en el rock electrónico.

El nuevo disco, 'Memento Mori', constará de las siguientes canciones:

1. 'My Cosmos Is Mine'

2. 'Wagging Tongue'

3. 'Ghosts Again'

4. 'Don’t Say You Love Me'

5. 'My Favourite Stranger'

6. 'Soul With Me'

7. 'Caroline’s Monkey'

8. 'Before We Drown'

9. 'People Are Good'

10. 'Always You'

11. 'Never Let Me Go'

12. 'Speak To Me'

