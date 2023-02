David Guetta creó una canción e incluyó la voz de Eminem generada por IA con resultados impresionantes. | Fuente: AFP

La inteligencia artificial sigue ganando una fuerte presencia en la industria tecnológica gracias al éxito de ChatGPT. Por ello, la IA está comenzando a migrar a otras áreas como la música y hasta los más grandes exponentes de ciertos géneros ya la están usando. Ejemplo de ello es el popular DJ David Guetta quien compartió una muestra de una canción en la que ha estado trabajando.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el artista demostró cómo funciona esta avanzada tecnología para replicar las voces de personajes famosos. Cuando interpretó una de sus canciones en una presentación en vivo, Guetta decidió añadir la “voz” de Eminem replicada mediante inteligencia artificial con una precisión tan realista que parecería que ambos colaboraron para grabarla.

David Guetta demuestra lo lejos que ha llegado la IA en la música

Además del video, la publicación también cuenta con un pequeño texto que dice “dejen que les presente a... Emin-AI-Em”. En la secuencia, mientras la canción compuesta por el DJ suena, se oye también la réplica de la voz de Eminem cantando unas letras escritas por Guetta: “This is the future rave sound / I'm getting awesome and underground”.

Luego de esto, el video muestra una entrevista que se le hizo al DJ en donde explica que la mezcla se generó en sitios de inteligencia artificial. “Es algo que hice como una broma y funciona tan bien que no me lo podía creer. Básicamente puedes escribir letras al estilo de cualquier artista que te guste, así que tecleé: 'escribe un verso al estilo de Eminem sobre el future rave', y fui a otra web de IA que puede recrear la voz. Puse el texto ahí y puse el disco y la gente se volvió loca", explicó.

Además, Guetta aclaró en las respuestas del tuit que "obviamente" no distribuirá la canción de forma comercial.

obviously I won’t release this commercially😃 — David Guetta (@davidguetta) February 4, 2023

El debate sobre la IA en la música

En los últimos meses, se han viralizado una amplia variedad de contenidos creados mediante IA en plataformas como TikTok. Diversas personas han estado incorporando software de inteligencia artificial a canciones ya existentes para que suenen como si otro artista las estuviera interpretando. Algunas de las voces más replicadas son de artistas como Billie Eilish, Ariana Grande y Bad Bunny.

Drayk, un sitio web generador de música también saltó a la controversia en enero luego de que se comprobó su capacidad para crear canciones de Drake con IA. La plataforma viral ya no existe y sólo funcionó durante un breve periodo posiblemente debido a los problemas legales por utilizar la imagen de este artista sin su consentimiento. Mientras el debate sobre si utilizar inteligencia artificial en la música continúa, algunos artistas han expresado su desaprobación por el uso de esta tecnología en procesos creativos y artísticos.

