Diego Torres visitó el programa "Encendidos" para hablar de amor y música. | Fuente: Mauricio Fernandini

El cantautor argentino Diego Torres se encuentra de gira promocional en el Perú para celebrar el disco de oro que recibió por el éxito de su canción "Un poquito", la cual canta a dúo con el artista colombiano Carlos Vives. Durante su estadía y antes de participar como invitado en el concierto por el Día del Amor de su amigo Gianmarco, visitó RPP Noticias para contar detalles de su vida como padre, esposo y músico.



"Hoy día creo que la vida en pareja es más diversa y mucho más dinámica. El hombre participa mucho más que antes", sostuvo Torres en el programa "Encendidos". El músico aseguró que el amor ahora se traduce en su vida familiar. "Ya no recuerdo cómo era la vida antes [de ser padre]. Es más linda y todo cambia. Es increíble la incidencia que tenemos en los hijos. Tengo una gran mujer que es una gran madre y que me da la tranquilidad para que yo esté en Perú trabajando y sé que todo funciona, así como ella también sabe que si ella no está, las cosas funcionan", agregó.

Diego Torres cantó su canción "Un poquito" en vivo en el programa "Encendidos". | Fuente: RPP Noticias

En el aspecto musical, aunque recibir un disco de oro en tiempos de streaming puede ser paradójico, Diego Torres explica que este tipo de reconocimientos siguen siendo importantes. "El éxito de la canción se mide en eso, así que felices porque la respuesta de la gente en muchos países y en Perú ha sido maravillosa", comentó.

Diego Torres aprovechó para revelar cómo fue que eligió a la actriz Stephanie Cayo como la protagonista del videoclip de su próxima canción, que lleva por nombre "Esa mujer". "A Stephanie la conozco porque estuve viendo 'Club de Cuervos', la serie de Netflix, y tenemos un amigo en común que es Manolo Cardona. Le pedí a él que me contactara".

Las palabras de elogio par Stephanie Cayo no se hicieron esperar. "Ella es linda por fuera, por dentro, es una persona simple, inteligente, con swing, con entrega vino y puso su luz, su danza...".