El reguetonero puertorriqueño Don Omar recordó este miércoles los diez años del lanzamiento del tema "Danza Kuduro", en el que participó el cantante portugués Lucenzo y que se incluyó en el disco del cantante boricua "Meet the Orphans".



"El #TBT de hoy es para festejar los 10 años del lanzamiento de #DanzaKuduro, tema que abrió las puertas a la música urbana en el mundo entero y cambió el género sin lugar a dudas. ¿Se acuerdan de la primera vez que bailaron Danza Kuduro?", expresó el artista en su cuenta de Twitter.



La canción, originalmente llamada "Vem dançar kuduro", la grabó Lucenzo junto al rapero estadounidense Big Ali en 2010, pero el artista europeo la quería grabar con un latino, por lo que Don Omar aceptó el reto e incluyó el tema en su disco "Meet the orphans" bajo el nombre "Danza Kuduro".



El tema se ubicó por 436 semanas en el listado de la revista Billboard y alcanzó el primer puesto el 14 de mayo de 2011.



Igualmente, el tema alcanzó los primeros puestos de las listas de Francia, Finlandia, Italia, Israel, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Suiza, España, Estados Unidos, Rumanía y varios países latinoamericanos.



Felipe Oliveira, nombre verdadero de Lucenzo, es conocido en el mercado europeo por sus temas en el género de kuduro, una mezcla de ritmos africanos cantada en portugués.



En una entrevista con Efe en Puerto Rico en febrero de 2011, Lucenzo dijo sentirse el "hombre más feliz del mundo" por el éxito de "Danza Kuduro", cuyo video ya sobrepasó los 1.100 millones de vistas en YouTube.



"Estoy muy contento de que a Don Omar le encantó la música. Al principio pensaba que no era verdad y que estaba soñando", dijo Lucenzo en aquel entonces.



El tema, de igual manera, logró ubicarse en el primer lugar en la lista de Latin Songs de Billboard.



"Meet The Orphans" salió oficialmente el 16 de noviembre de 2010.



En dicho álbum, aparecen el fenecido rapero Syko "El Terror", Kendo Kaponi y el dúo de Zion y Lennox.



William Omar Landrón, nombre verdadero de Don Omar, explicó a Efe entonces que decidió titular el disco de esa manera para que la gente conociera a algunos de los reguetoneros que andan "huérfanos" en el género, con la "misión de colocarlos en sitiales especiales en la música urbana".



"La diferencia de este disco a los demás que he hecho fue el entusiasmo que le puse, que es la clave del éxito. El tiempo me ha moldeado un carácter como un empresario y ser humano", destacó Don Omar.



Dijo además, que la clave para el éxito de ese disco fue "la buena música" y el haberse unido a "gente que no le tienen miedo a ser distintos y a romper los estereotipos" del reguetón".

