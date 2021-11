Don Omar y Nio García lanzan "Se menea", una mezcla de reguetón y bachata. | Fuente: Universal Music Group

El artista y productor puertorriqueño, Don Omar, ha vuelto a sorprender a su inmensa fanaticada junto al intérprete y coreógrafo, Nio García. Este histórico junte marca un sueño cumplido para García, quien había hecho público su deseo de colaborar con la leyenda urbana.

El lanzamiento del sencillo "Se menea", además de ser una fusión de ritmos urbanos y tropicales, cuenta con una excelente propuesta audiovisual que ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de Don Omar.

Filmado en la Ciudad del Sol, bajo la dirección visual de GUS Films, el videoclip del tema “Se menea” proyecta a Don Omar y Nio García en dos universos musicales distintos. El tema es sin duda una deslumbrante producción que reafirma que el reguetonero como el artista más versátil de la industria musical en la actualidad y el indiscutible rey de la música urbana.

Don Omar y el éxito de "Danza Kuduro"

El reguetonero puertorriqueño Don Omar recordó este miércoles los diez años del lanzamiento del tema "Danza Kuduro", en el que participó el cantante portugués Lucenzo y que se incluyó en el disco del cantante boricua "Meet the Orphans".



"El #TBT de hoy es para festejar los 10 años del lanzamiento de #DanzaKuduro, tema que abrió las puertas a la música urbana en el mundo entero y cambió el género sin lugar a dudas. ¿Se acuerdan de la primera vez que bailaron Danza Kuduro?", expresó el artista en su cuenta de Twitter.



La canción, originalmente llamada "Vem dançar kuduro", la grabó Lucenzo junto al rapero estadounidense Big Ali en 2010, pero el artista europeo la quería grabar con un latino, por lo que Don Omar aceptó el reto e incluyó el tema en su disco "Meet the orphans" bajo el nombre "Danza Kuduro".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.