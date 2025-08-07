Últimas Noticias
Limp Bizkit en Lima: precios y venta de entradas para su explosivo concierto en Costa 21

Limp Bizkit dará un único concierto el 9 de diciembre en Costa 21, como parte del Loserville Tour, en un show auspiciado por Studio92.
Limp Bizkit dará un único concierto el 9 de diciembre en Costa 21, como parte del Loserville Tour, en un show auspiciado por Studio92. | Fuente: Masterlive Perú
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La icónica banda de nu metal regresa a Perú el 9 de diciembre como parte de su Loserville Tour. Las entradas ya disponibles en Teleticket, con preventa exclusiva y descuento.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La espera terminó. Limp Bizkit, una de las bandas más emblemáticas del nu metal de los 2000, regresará a Lima como parte de su explosiva gira mundial Loserville Tour. El grupo liderado por Fred Durst se presentará el 9 de diciembre en Costa 21, y las entradas ya están a la venta a través de Teleticket. El concierto es auspiciado por Studio92.

Reconocidos por su atrevida fusión de rap, metal y actitud desafiante, Limp Bizkit —compuesto por Durst (voz), Wes Borland (guitarra), John Otto (batería), Sam Rivers (bajo) y DJ Lethal (platos)— llega con un repertorio de himnos como My Generation, RollinBreak Stuff y Nookie, entre otros.

El Loserville Tour también cuenta con un variado carcel que incluye a Yungblud, el carismático cantante británico; Ecca Vandal, con su arrolladora actitud punk; 311, conocidos por su fusión de rock, reggae y funk; Riff Raff, rapero estadounidense de estilo excéntrico y letras provocadoras; y Slay Squad, con su propuesta feroz de metal moderno.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Limp Bizkit en Lima?

Limp Bizkit se presentará en Lima el 9 de diciembre en Costa 21, en San Miguel, como parte de su gira mundial Loserville Tour. Se espera un espectáculo vibrante y lleno de energía.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas para Limp Bizkit en Lima?

La preventa será el 7 y 8 de agosto a través de Teleticket, con un 15% de descuento exclusivo para usuarios de tarjetas Interbank, válida hasta agotar stock. La venta general comenzará inmediatamente después.

¿Cuáles son los precios de las entradas y zonas para el concierto de Limp Bizkit en Lima?

El miércoles 6 de agosto, Teleticket publicó los precios oficiales de las entradas. El escenario contará con cinco zonas, y los precios varían según el tipo de venta.

Estos son los precios:

Preventa Interbank (del 7 al 8 de agosto de 2025)

  • Campo A: S/290
  • Campo B: S/195
  • Tribuna lateral derecha: S/240
  • Tribuna lateral izquierda: S/240
  • Tribuna general: S/120

Precio regular (desde el 9 de agosto de 2025)

  • Campo A: S/341
  • Campo B: S/230
  • Tribuna lateral derecha: S/283
  • Tribuna lateral izquierda: S/283
  • Tribuna general: S/142

Tarifa Conadis (Camp A): S/ 272

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Limp Bizkit en Lima?

  1. Ingresa a Teleticket: Visita la página web de Teleticket.
  2. Crea tu cuenta: Si eres cliente nuevo, regístrate con un correo electrónico vigente, ingresa tus datos personales y elige una contraseña.
  3. Confirma tu registro: Revisa tu correo electrónico para confirmar tu cuenta, luego regresa a la página de Ticketmaster.
  4. Busca el evento: Con tu cuenta creada, inicia sesión en Ticketmaster y busca el concierto de Limp Bizkit en Lima.
  5. Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno. Cuando sea tu momento, ingresarás automáticamente al evento y podrás ver las zonas disponibles y sus precios.
  6. Selecciona tus asientos: Elige la zona y los asientos deseados, haz clic en "reservar asiento" y luego en "comprar". Ingresa los datos de tu tarjeta para completar la compra.
  7. Finaliza la compra: Al finalizar, recibirás una confirmación de que la compra ha sido exitosa. Descarga tus tickets y verifica que estén correctos.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.

Tags
Limp Bizkit en Lima Limp Bizkit Conciertos 2025

