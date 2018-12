Paul McCartney, Ringo Starr y Ronnie Wood interpretaron el tema "Get Back", himno de The Beatles. | Fuente: Instagram

Los asistentes al último concierto de la gira “Fresen Up Tour” de Paul McCartney, en Londres, vivieron una noche inolvidable. El ex Beatle, sorprendió a sus seguidores al invitar al escenario a su ex compañero Ringo Starr y al Rolling Stone, Ronnie Wood.

Él reunió a estos legendarios músicos en su show para interpretar el tema “Get Back”, uno de los himnos de The Beatles. Desde el momento del anuncio, el público estalló en aplausos y gritos al tener a estas estrellas juntas frente a ellos.

“Quiero invitar al fantástico Rolling Stone, Ronnie Wood, y al siempre magnífico Ringo Starr, a subir al escenario conmigo”, dijo McCartney. Ellos deleitaron con su talento a los asistentes que capturaron el momento para viralizarlo en redes sociales.





Ringo Starr y Ronnie Wood fueron invitados al escenario por McCartney para interpretar "Get Back". | Fuente: Paul McCartney/Instagram

El concierto se llevó a cabo el último sábado 16 de diciembre en el The O2 Arena de Londres, uno de los escenarios más imponentes del corazón de Inglaterra.

“Fue una gran noche disfrutar del “Freshen Up Tour” de Paul McCartney. Realmente disfruté el tocar con él y Ringo Starr ¡Amor y Paz!”, escribió Ronnie Wood en su cuenta oficial de Instagram.





A este gran momento se suma el selfie que los protagonistas de este gran momento se tomaron luego de su presentación. En la imagen se ve a Paul McCartney, Ronnie Wood, la actriz Emma Thompson, Ringo Starr y su hija Stella.

La fotografía y los videos de este impresionante show se ha compartido desde diferentes ángulos, por parte de todos los asistentes al evento. Sin duda, quedará grabado como uno de los grandes momentos del año.