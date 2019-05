Drake envía saludos a Arya Stark en el escenario de los Billboard Music Awards 2019

Arya Stark y Drake | Fuente: AFPF - Composición propia

El rapero estadounidense Drake se encuentra nominado en 17 categorías de las 21 existentes en los Billboard Music Awards 2019, evento que se viene realizando en MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas.

El compositor y también productor subió al escenario luego de que se anunciase que triunfó en la categoría "Top Billboard 2019", con su album doble “Scorpion”. Vistiendo un traje color burdeos, el músico agradeció a Billboard por el reconocimiento y también, sin dar alguna explicación, a una de las protagonistas de "Game of Thrones", Arya Stark, quien es interpretada por la actriz Maisie Williams.

Cabe recordar que el próximo domingo 5 de mayo se estrenará el cuarto episodio de la serie más cara de la historia, luego de la muerte de varios personajes importantes en el último episodio durante la batalla de Winterfell. Arya Stark fue, sin duda, quien marcó el último capítulo, pues fue quien acabó con el Rey de la Noche y el Ejército de los muertos.







LAS PRESENTACIONES DE LA NOCHE

La gala empezó con la presentación de la cantante y compositora de música country y pop Taylor Swift, quien interpretó "Me!", su última colaboración con el líder de la recordada banda de pop punk "Panic! at the disco", Brandon Urie.

Más adelante, los Billboard Music Awards contarán con presentaciones en vivo de los Jonas Brothers, que cantarán juntos luego de anunciar su regreso como banda; Madonna y Maluma, quienes interpretarán su primera colaboración juntos: “Medellín”, entre otros músicos invitados.