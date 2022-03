J Balvin y Ed Sheeran lanzan dos temas "Sigue" y "Forever My Love". | Fuente: Captura de YouTube

Este jueves 24, J Balvin y Ed Sheeran estrenaron dos colaboraciones: "Sigue" y "Forever My Love". Ambos temas habían sido anunciados hace unos días por el colombiano, quien compartió en redes sociales un breve adelanto de la producción audiovisual al lado del británico.

Entonces, Balvin compartió videoclip con un emotivo mensaje en el que explica que cada canción explora el mundo de cada artista. "Todo lo bueno toma tiempo. Hace 6 meses estaba en el gym y dije: este ‘man’ es parecido a Ed Sheeran, pues así fue, era él", contó.

"Nos tomamos un café, hablamos de la vida y quedamos con una chimba vibra, creamos una amistad genuina hablando desde lo más simple hasta sobre cómo ser padre jeje. En Nueva York quedamos de vernos un día en el estudio y bueno ya después verán lo que hicimos jejeje", agregó.

Asimismo, J Balvin apuntó sobre su colaboración con Ed Sheeran: "Yo quería que estuviera en un tema en el mundo del reguetón y él me invitó a su mundo, fue brutal escucharlo en español y esperamos que disfruten esto tanto como nosotros. Mucho amor y paz en la tierra".

Escucha "Sigue" y "Forever My Love" de J Balvin con Ed Sheeran

Entre la paternidad y la música

A finales de 2020, Ed Sheeran concluyó su gira "Divide", que le había llevado a realizar 260 espectáculos en más de cincuenta países, y entonces anunció su retirada temporal para "viajar, escribir y leer".

"Prometo volver con música nueva cuando sea el momento adecuado y haya vivido un poco más para tener algo de lo que escribir", afirmaba entonces el músico de Suffolk (Inglaterra).

En septiembre de ese mismo año, Ed Sheeran rompió este aislamiento público para anunciar junto a su esposa, Cherry Seaborn, el nacimiento de su primera hija, Lyra Antarctica, y en las últimas Navidades lanzó un tema inédito titulado "Afterglow" que había compuesto tiempo atrás.

Sheeran se ha convertido en uno de los artistas de mayor éxito comercial en todo el mundo desde la publicación de su primer disco, "+ (Plus)" (2011), al que siguieron "x (Multiply)" (2014), "÷ (Divide)" (2017) y el más reciente "No.6 Collaborations Project" (2019).

