Fernández fue despedido por diversas figuras de la región. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LUIS ROBAYO

Este domingo, el “Rey” Vicente Fernández falleció a la edad de 81 años, en medio de una complicada situación crítica por la que venía pasando hospitalizado.

“Chente”, internado desde agosto debido a una caída, es una de las últimas figuras importantes de la música ranchera, con logros que lo han llevado a ser reconocido en toda Latinoamérica.

Tras una carrera prolija, Fernández habló un día sobre lo que significaba la muerte para él luego de haberlo conseguido todo.

“Ya saben amigos que mientras aplaudan, yo para mi pueblo donde quiera me encuentre, seguiré cantando’’, fue una de sus frases más recordada en los conciertos.

‘’A veces teniendo una pena en el alma, un dolor en el cuerpo, yo siempre les brindo mi mejor sonrisa, en el camerino dejo toda angustia (…) Cuido mi garganta para no fallar a todos ustedes, que por escuchar mi música siempre me acompañaron donde yo iba’’, decía.

Un crítico proceso



El cantante de música ranchera, llamado también “El Charro de Huentitán”, estuvo cuatro meses hospitalizado por complicaciones producto de una caída en agosto. Él se encontraba en terapia intensiva desde diciembre.

La salud de Vicente Fernández empeoró en los últimos días, especialmente en la zona de los pulmones. Esto fue corroborado por la familia del artista, quien pidió oraciones para su pronta recuperación.

El icono de la música mexicana también padecía del síndrome de Guillain-Barré, según comunicó su hijo mayor en televisión a fines de agosto. Esta enfermedad es incurable y afecta al sistema inmunitario atacando el sistema nervioso.

