Freestylers, músicos y raperos de varios países alzaron sus voces con el hashag #LiberenaLancer para pedir la liberación del venezolano Junior José Gámez Uzcátegui, más conocido como Lancer Lirical, que fue detenido por las autoridades mexicanas.

De acuerdo con un comunicado emitido en las redes sociales de Lancer, el rapero llegó a México el pasado jueves 2 de junio al aeropuerto de Monterrey, sin embargo, desde ese momento no se le volvió a ver.

Esta noticia trascendió y Samuel García, gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León en México, utilizó su cuenta de Twitter donde reveló que ya puso a salvo al freestyler venezolano que forma parte de la FMS México.

“A través de redes me enteré de la situación de Lancer Lirical. Aunque las autoridades migratorias responden al gobierno federal, ya pedí al secretario general de gobierno y al secretario de seguridad, que intervengan para localizar y proteger los derechos humanos de Lancer. Voy en camino a migración para recoger a Lancer Lirical y ponerlo a salvo. En cuanto esté conmigo, les informo”, escribió.

Sin embargo, minutos después compartió una foto con el rapero indicando que por lo pronto estará en su casa.

Sano y salvo Lancer Lirical

Se viene para mi casa 🏠 por lo pronto @franco_esca pic.twitter.com/wJtyRSYOw0 — Samuel García (@samuel_garcias) June 4, 2022

¿Qué pasó con Lancer Lirical?

Este viernes 3 de junio trascendió la noticia de que el rapero Lancer Lirical fue detenido en el aeropuerto de Monterrey y las autoridades de Migraciones lo privaron de comunicarse con sus amigos o familiares.

“A las 15:00 horas, Lancer Lirical fue retenido por agentes de migraciones y la marina en el aeropuerto de Monterrey Nuevo León, argumentando que su estatus migratorio tendría irregularidades (…) ¡No hay registros de Lancer en Migración!”, reza el mensaje.

Asimismo, el comunicado menciona que la culpa la tuvieron los de Migraciones por maltratarlo, humillarlo y golpearlo.

“A las 18:00 horas lo dejaron hacer una llamada y logró contactarse con nosotros, exaltado por la situación y al borde del llanto nos contó que los oficiales lo despojaron de todas sus pertenencias, LO HUMILLARON, LO GOLPEARON Y TORTURARON. Hasta ese momento nadie le había dicho ni una sola palabra a Lancer sobre los motivos de su detención ni del lugar donde estaba encerrado. La llamada duró un minuto y colgaron de golpe apagando nuevamente su teléfono”, continúa el mensaje.

Lancer Lirical es un freestyler venezolano conocido por ser el campeón de Red Bull Venezuela 2016. Además, es reconocido por ser uno de los mayores exponentes de freestyle en Venezuela.





