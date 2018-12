El cantante mexicano visitó Lima después de 18 años. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Marcos Reátegui

La relación entre Emmanuel y el Perú es muy estrecha. Vivió en nuestro país hasta los 15 años, pues su padre Raúl Acha ─conocido en el ambiente taurino como Rovira─ fue un popular torero de la época. En su juventud recorrió nuestro país de Tacna a Tumbes y tiene familia peruana. Por eso no se explica como pudo pasar tanto tiempo sin cantar en Lima (18 años exactamente).

Otro de los estrechos lazos de Emmanuel con el Perú es que a fines del año 1999, lanzó al mercado el disco "Sentirme vivo", cuyo single del mismo nombre fue compuesto por el ganador del Grammy Latino, Gian Marco Zignago, quien era entonces un joven cantante que buscaba hacerse una carrera en el extranjero.

LA HISTORIA DE "SENTIRME VIVO"

Gian Marco venía de componer la canción "Y ven" al famoso trío mexicano Pandora, quienes lo recomendaron con gente cercana a Emmanuel. El mismo intérprete mexicano recuerda con mucha nostalgia este primer encuentro, pues dejó esperando a nuestro cantautor dos horas en su hotel, pues no se acordó que había ido a buscarlo.

"A Gian Marco lo conocí aquí cuando vine a hacer un homenaje a mi padre y a presentar un libro de poemas llamado 'Páginas calladas'. Ya en el hotel, me dicen que había un muchacho que quería hablar conmigo, que hace canciones y es músico. Yo estaba con toda una revolución de cosas en la cabeza por el homenaje de mi papá, entrevistas, mis poemas... así que se me olvidó. Así pasaron como dos horas y mi representante me hace acordar que este muchacho seguía esperando. '¡Ay qué barbaridad! ¡Me había olvidado! ¡Qué suba!, le dije", recordó.

Sobre la canción que se convirtió en el batacazo internacional para Gian Marco, Emmanuel señaló que buscaba algo diferente. En ese entonces trabajaba con el productor italiano Emmanuelle Ruffinengo, quien le hizo arreglos con mucho "punch" para la canción.

"Cuando me escribió 'Sentirme vivo', me la mandó a México tocada con una guitarra. Descubrí la melodía y la letra de inmediato, que son super bonitas, así que las envié de inmediato a Italia al productor Emanuele Ruffinengo. Quien me envía de regreso a México sus arreglos, los cuales le pedí que tengan com que más 'punch'. Así la fuimos trabajando y salió 'Sentirme vivo', un éxito lindísimo", contó.

"Siempre que tengo la oportunidad de hablar con él [Gian Marco] y abrazarlo [lo hago]. Hace un buen tiempo que no lo veo, porque esta carrera es muy rápida. Cuando me entero que estuvo por México, ya se fue. Es una persona entrañable, linda y con mucho talento", afirmó Emmanuel.

El dato

Emmanuel presentará su show "The Hits Tour" este 7 de diciembre en el Jockey Club. Además, presentó su nuevo disco de canciones navideñas titulado "Navidad", que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.