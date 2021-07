Las salseras Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt compiten por la categoría La Nueva Generación – Femenina (Nueva artista femenina). Karol G lidera las nominaciones. | Fuente: Composición

La ceremonia que reconocerá a los mejores talentos de la música latina. Los Premios Juventud 2021 EN VIVO serán transmitidos por el canal Univisón y se llevará a cabo este martes 22 de julio desde Estados Unidos.

Sebastián Yatra, Chiquis Rivera y Alejandra Espinoza serán los conductores de este evento y también serán los encargados de entregar los galardones. Asimismo, habrá presentadores especiales como Bad Bunny, Emilio Estefan y más.

Hora y canal ver Premios Juventud 2021 según tu país

7 p. m. Perú, Colombia, Ecuador

8 p. m. Bolivia y Chile:

9 p. m. Uruguay y Argentina:

2 a. m. (viernes 23 de julio) España

Sintoniza 120 SD y 527 HD de Claro Tv para que puedas presenciar el evento de música.

¿Dónde son los premios Juventud 2021?

La ceremonia de los Premios Juventud 2021 tendrá lugar el jueves 22 de julio en el Wastco Center de la Universidad de Miami (Estados Unidos).

Nominados a los Premios Juventud 2021

Los Premios Juventud 2021, que este año llega a su décimo octava entrega y las salseras Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt compiten por la categoría La Nueva Generación – Femenina (Nueva artista femenina).

- Chesca

- Daniela Darcourt

- Elena Rose

- Kali Uchis

- La Ross María

- María Becerra

- Nathy Peluso

- Nicki Nicole

- VF7

- Yahaira Plasencia

La Nueva Generación - Masculino (Nuevo artista masculino)

- Alex Rose

- Fran Rozzano

- Guaynaa

- Jay Wheeler

- Khea

- Llane

- Manny Cruz

- Mati Gómez

- Mora

- Rochy RD

La Mezcla Perfecta (Canción con la mejor colaboración)

- "Agua" – Tainy & J Balvin

- "Caramelo" (Remix) – Ozuna, Karol G & Myke Towers

- "Chica Ideal" – Sebastián Yatra & Guaynaa

- "Fútbol y Rumba" – Anuel AA Ft. Enrique Iglesias

- "Honey Boo" – CNCO & Natti Natasha

- "Mala Costumbre" – Manuel Turizo & Wisin y Yandel

- "Mi Niña" (Remix) – Wisin, Myke Towers, Maluma Ft. Anitta & Los Legendarios

- "Porfa" (Remix) – Feid, Justin Quiles, J Balvin Ft. Maluma, Nicky Jam & Sech

- "Relación" (Remix) – Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía & Farruko

- "Titanic" – Kany García & Camilo

Tropical Mix (Canción con la mejor colaboración tropical)

- "Antes Que Salga el Sol "– Natti Natasha & Prince Royce

- "Bebé" – Camilo & El Alfa

- "De Vuelta Pa" La Vuelta" – Daddy Yankee & Marc Anthony

- "Tú Vas a Tener Que Explicarme" (Remix) – La Ross María & Romeo Santos

- "Víctimas Las Dos" – Víctor Manuelle & La India

Colaboración OMG (Colaboración con un artista anglo)

- "Baila Conmigo" – Selena Gomez & Rauw Alejandro

- "Beautiful Boy" – Karol G, Ludacris & Emilee

- "Del Mar" – Ozuna, Doja Cat & Sia

- "Hawái" (Remix) – Maluma & The Weeknd

- "Mamacita" – Black Eyed Peas, Ozuna & J Rey Soul

- "Me Gusta" – Anitta Ft. Cardi B & Myke Towers

- "TKN" – Rosalía & Travis Scott

- "Top Gone" – Lil Mosey & Lunay

- "Un Día (One Day)" – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

- "X" – Jonas Brothers Ft. Karol G

