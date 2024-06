Eurocopa 2024: ¿quiénes cantarán en la ceremonia de inauguración del torneo de la UEFA?

El viernes 14 de junio a las 2:00 p.m. (hora peruana) se dará inicio la primera fecha de la Eurocopa 2024 donde se disputará el partido entre Alemania vs. Escocia por el grupo A. Para la inauguración del evento, se contará con la participación de OneRepublic, Meduza y Leony.

Los artistas interpretarán Fire, un tema que se perfila como himno para los aficionados al fútbol durante el campeonato que se llevará a cabo en Alemania. "Cada línea está pensada para inspirar tanto a los jugadores como a los seguidores", comentó Ryan Tedder, líder de la banda estadounidense de pop rock.

La colaboración con Meduza aporta una base rítmica y energética que complementa perfectamente las poderosas voces de OneRepublic y Leony. Previo a su show en la Eurocopa 2024, conoce la trayectoria y quiénes son estos artistas que le pondrán el toque musical al evento deportivo.

¿Quiénes cantarán en la ceremonia de inauguración de la UEFA Euro 2024?

1. Leony

Leony, cuyo nombre real es Leonie Burger, es una cantante y compositora de pop alemana nacida el 25 de junio de 1997 en Cham, Alemania. Se dio a conocer inicialmente como miembro de la banda Unknown Passenger en el programa de competencia musical Rising Star, donde realizaron una exitosa interpretación de Stay de Rihanna. Después de la disolución de la banda, Leony siguió una carrera en solitario, firmando con Sony Music Australia en 2016.

Además de su carrera musical, también ha destacado en televisión. En 2022, fue mentora musical en el programa de ZDF Dein Song y, en 2023, apareció como juez en la vigésima temporada de Deutschland sucht den Superstar, la versión alemana de Pop Idol.

Leony ha recibido varios premios y nominaciones, incluido el New Music Award en 2021 como Starter of the Year. También ha sido nominada para el New Faces Award y varios premios 1 Live Krone. Mantiene una fuerte presencia en las redes sociales, especialmente en Instagram.

Leony es una cantante y compositora de pop nacida en Cham, Alemania.Fuente: @leony.music

2. Meduza

Meduza es un trío de DJs y productores italianos compuesto por Luca de Gregorio, Mattia Vitale, y Simone Giani. Se han destacado en la escena de la música electrónica y house con un estilo distintivo que combina elementos de música pop y club.

El grupo ganó prominencia internacional con su sencillo debut Piece of Your Heart en colaboración con Goodboys, que alcanzó más de 2 mil millones de reproducciones globalmente y fue nominado a un Grammy en 2019 en la categoría de Mejor Grabación Dance. Su siguiente hit, Lose Control, también en colaboración con Goodboys y Becky Hill, repitió el éxito donde entró al Top 40 del Reino Unido en su primera semana.

Meduza ha continuado su ascenso con otros éxitos como Paradise con Dermot Kennedy y Tell It To My Heart con Hozier. Además de sus propios lanzamientos, ha realizado remixes para artistas de renombre como Ed Sheeran, Florence and the Machine y Faithless. Su estilo de producción se caracteriza por la innovación en el uso de herramientas y software de producción musical, y por una constante experimentación que les permite adaptar su música tanto para la radio como para presentaciones en vivo en clubs y festivales.

Luca de Gregorio, Mattia Vitale y Simone Giani son los DJs que integran Meduza.Fuente: @meduzamusic

3. OneRepublic

OneRepublic se formó en Colorado Springs, Colorado, en 2002. Actualmente está formada por Ryan Tedder (voz principal, piano), Zach Filkins (guitarra solista, viola), Drew Brown (guitarra rítmica), Brent Kutzle (bajo, violonchelo), Eddie Fisher (batería) y Brian Willett (teclados, percusión, violín).

Ganaron reconocimiento en 2007 con el lanzamiento de la canción Apologize, que originalmente fue producida por Tedder y lanzada en su álbum debut Dreaming Out Loud. La canción fue un éxito internacional y remezclada por Timbaland, lo que ayudó a impulsar su popularidad. El grupo es conocido por su mezcla distintiva de pop, rock alternativo y elementos electrónicos. Las letras de sus canciones a menudo exploran temas de amor, esperanza, desafíos personales y experiencias universales.

Además de su propio éxito, Ryan Tedder, líder de OneRepublic, ha colaborado con muchos otros artistas como compositor y productor, trabajando con artistas como Beyoncé, Adele, Taylor Swift y Paul McCartney, entre otros.

OneRepublic es conocido por su mezcla distintiva de pop, rock alternativo y elementos electrónicos. Fuente: @onerepublic

