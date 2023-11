Jungkook de BTS habla sobre su éxito en solitario: "Esto va más allá de mi imaginación"

El cantante surcoreano Jungkook, integrante del famoso grupo BTS, hizo una aparición estelar en el programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon. Durante su entrevista, compartió emocionantes noticias sobre su álbum Golden, habló sobre el éxito sin precedentes de su sencillo Seven, y abordó los rumores sobre una futura gira mundial en solitario.

Seven, el sencillo que marcó su debut como solista, ha hecho historia al convertirse en la canción que más rápido ha alcanzado los mil millones de reproducciones en Spotify; y alcanzó el platino. Además, recientemente superó su propia marca al posicionarse en la lista de las canciones más reproducidas del servicio de streaming a nivel mundial.

"Francamente, estaba confiado, pero esto va más allá de mi imaginación. Estoy muy agradecido con las ARMY. Porque, si no fuera por las ARMY, esto no sería posible", comentó el cantante. Además, compartió que lo que más le enorgullece son las ARMY y BTS. "Si no fuera por ellos, no sería lo que soy hoy".

¿Cómo es Jungkook fuera de cámaras?

También reveló detalles sobre sus gustos personales, compartiendo que, al igual que muchas personas, disfruta de actividades cotidianas como pasar todo el día en la cama, cocinar y hacer ejercicio. Incluso mencionó su amor por la pizza, aunque no le gustan las sobras. Una anécdota curiosa surgió cuando se le preguntó por qué le tenía miedo a los microondas. Jungkook confesó: "Cuando era joven, solía tener miedo, pero... aún lo tengo", desatando las risas de Fallon y el público en el set.

La conversación se tornó divertida cuando se abordó el tema del video en el que artista se quedó dormido y fue visto por 6 millones de personas en streaming. El cantante expresó: "Creo que a mis fans, las ARMY, les gustó porque fue algo muy inesperado, pero, en realidad, es un poco embarazoso".

¿Por qué su disco se llama Golden?

El nombre de su disco, Golden, tiene un significado especial para Jungkook, quien reveló: "No podía predecirlo en ese momento. Tengo muchas asociaciones con el término 'golden'. Cuando mi madre estaba embarazada, tuvo un sueño dorado. Si miro atrás en mi trayecto, es realmente un momento dorado. Así que cuando pensé en el título de este álbum, 'golden' fue lo único que me vino a la mente."

El cantante también habló sobre su deseo de explorar emociones universales, como el amor, a través de su música y su aspiración de ser un artista en solitario versátil capaz de abordar una variedad de géneros. "Todos pueden relacionarse con el amor. Quería mostrar el cambio de esta emoción y, en términos de versatilidad, deseaba convertirme en un artista en solitario capaz de abordar una variedad de géneros, y eso es lo que intento hacer".

¿Saldrá de gira mundial?

Cuando se le cuestionó sobre una posible gira mundial en solitario, Jungkook expresó su deseo, pero señaló que necesita componer más canciones antes de llevarlo a cabo. Sin embargo, recordó que tiene un concierto programado para el 20 de noviembre, que será transmitido en vivo.

"Por supuesto, quiero hacer una gira mundial como artista en solitario, pero no creo que tenga suficientes canciones para eso. Así que quiero complementarlas más y crear más canciones, y tal vez, cuando esté listo, pueda realizar la gira a lo grande".

Standing Next to You

Finalmente, Jungkook compartió sus sentimientos sobre su reciente sencillo: "Cuando escuché Standing Next to You por primera vez, pensé que era genial y que era la canción que mejor podía mostrar mis habilidades vocales y mi actuación como artista. Por supuesto, tenía que ser la canción principal de mi álbum".