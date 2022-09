El pianista Ramsey Lewis fue una de las leyendas del jazz estadounidense. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Skip Bolen

El pianista y maestro de jazz estadounidense Ramsey Lewis falleció el lunes 12 de septiembre en su casa de Chicago a los 87 años, según confirmó su mánager en un comunicado publicado este martes por medios locales.

El tres veces ganador del Grammy, coautor (junto con Dobie Gray) del exitoso tema "The In Crowd", "murió en paz" la mañana del 12 de septiembre.

En palabras de su representante, Brett Steele, Lewis "pasó con éxito de las listas de éxitos de jazz a las listas de éxitos pop" y se convirtió en sus siete décadas de carrera en uno de los referentes del jazz de las últimas décadas.

Ramsey E. Lewis Jr. nació en Chicago el 27 de mayo de 1935, comenzó a tomar lecciones de piano a los 4 años y tocaba el piano en la iglesia, donde su padre era director del coro.

La trayectoria de Ramsey Lewis

Fanático del jazz, su progenitor tuvo una gran influencia en su carrera ya que tocaba muchas canciones de Duke Ellington y Art Tatum en casa y llevaba a su hijo a conciertos de jazz.

Cuando Ramsey era estudiante de primer año en Wells High School, el saxofonista y pianista Wallace Burton le pidió que se uniera a su banda, los Clefs, un septeto de universitarios que mezclaba jazz y R&B.

Después del estallido de la Guerra de Corea, el reclutamiento militar reclamó a varios miembros de los Clefs y los tres miembros que no fueron reclutados, entre ellos Lewis, formaron lo que se conocería como el clásico Ramsey Lewis Trio.

En 1956 lanzaron su primer álbum, "Ramsey Lewis and His Gentlemen of Jazz".

Unos años más tarde llegaría su primer gran éxito, "The In Crowd", canción ganadora del Grammy, que fue seguida por dos éxitos más, "Hang on Sloopy" y "Wade in the Water".



En 2007, Ramsey Lewis recibió el premio National Endowment for the Arts Jazz Master Award. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Bryan Bedder

Uno de los grandes nombres del jazz

A lo largo de los años, Lewis ha actuado y grabado en una notable variedad de escenarios musicales. Abrazó el R&B y la música latina sin abandonar el jazz convencional.

Entre sus muchos honores se encuentran cinco doctorados honorarios y un premio NAACP Image Award como Artista de Jazz Sobresaliente.

El sencillo "The in crowd" fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy, y sus recuerdos personales residen en la Institución Smithsonian.

Lewis recibió el premio National Endowment for the Arts Jazz Master Award de 2007, que lo colocó entre las leyendas sagradas del piano como Ahmad Jamal, Chick Corea, McCoy Tyner, Dr. Billy Taylor y Cecil Taylor.

(Con información de EFE).

