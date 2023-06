Daddy Yankee se une a la colaboración de Feid y Yandel para el remix 'Yankee 150'

A fines de 2022, Feid y Yandel lanzaron una de las mejores colaboraciones en el género de reguetón: ‘Yandel 150’. También conocido como Ferxxo en la industria musical ha estado codeándose con los mejores exponentes y esta vez no ha sido la excepción.

Tras el éxito que ha tenido el mencionado tema, ahora está listo para el remix. Para ello se unió Daddy Yankee. Por medio de sus redes sociales, el colombiano compartió ésta feliz noticia y agradeció a sus colegas por darle la oportunidad de brillar con ellos:

“Hoy a la medianoche sale ‘Yankee 150’, una fiesta con estos dos de puro azoteeeee. Yo siento que esto va a ser muy especial para todos los que siguen al Ferxxo de hace años”, escribió Feid.

Por su parte, Yandel compartió un reel en Instagram donde muestra un adelanto de lo que será este remix. Solo se le escucha decir el primer verso del tema: “Déjate ver, dime si hoy vas pa’ la calle bebé, ‘toy en mi casa pensándote otra vez…”.

Feid y su concierto en Lima

El cantante colombiano Feid ofreció un concierto el pasado 30 de marzo y, a pocas horas de haber iniciado la venta de entradas para su show, el intérprete logró hacer sold out. Como prueba del éxito, en la cola virtual para adquirir entradas se conectaron más de 111 mil personas esperando para obtener la suya.

El protagonista de temas como 'Feliz Cumpleaños Ferxxo', 'Normal' y 'Ferxxo 100', que revolucionó las redes sociales del continente, inició en febrero su primera gira por América Latina y muchos fanáticos de Perú lo estuvieron esperando.

Con 'Ferxxo Nitro-Jam Tour', Feid actuó en las principales ciudades de Argentina, Chile, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Ecuador; entre otros países por confirmar.

El Ferxxo, como también se le conoce, se ha convertido actualmente en un fenómeno de ventas entre los jóvenes. Su buena racha se multiplica. Obtuvo un reconocimiento en los Premios Tu Música Urbana 2022, celebrados en San Juan (Puerto Rico), donde ganó las categorías 'Top Rising Male Star' y 'New Artist Album of the Year'.

El último disco del cantante colombiano Feid se llama 'Feliz cumpleaños Ferxxo' y se filtró en redes sociales antes de su fecha de estreno. Por ello, el artista de 30 años decidió adelantar su lanzamiento y decidió sacar a la luz todo su material.



A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, el músico natural de Medellín compartió con sus seguidores cómo esta filtración cambió todos sus planes, pero mencionó que, independientemente de esta adversidad, su álbum está disponible para todos.