¿Romance confirmado? Karol G es portada del remix de '14 de febrero', canción de Feid

Sin caer en las provocaciones de Anuel AA, Feid causó revuelo en las redes sociales tras anunciar el remix de su canción “14 de febrero” que lanzó hace un par de años, pero esta vez, el tema estará acompañado del argentino Tiago PZK y Paulo.

Sin embargo, no solo llamó la atención el estreno de esta versión, sino que la portada del video es nada más y nada menos que una foto de Karol G. ¿Qué imagen es? Pues una de las favoritas de sus fanáticos que cuenta con millones de ‘Me gusta’.

Se trata de una publicación que hizo la ‘Bichota’ en el 2022 donde sale semidesnuda, acostada en una cama tomándose un selfie frente al espejo del techo.

A pesar de que Feid y Karol G no han confirmado su relación, esta sería una prueba más de que son pareja, no obstante, no han dado declaración alguna sobre un vínculo amoroso. Además, recordemos que la colombiana borró todo rastro de su romance con Anuel AA después de que él le dedicara su tema 'Mejor que yo'.

Anuel AA comparte foto donde insultan a Feid

Anuel AA sigue en su "pelea" con Feid. El artista continúa su gira por Estados Unidos y siempre comparte fotos de cómo se vivió sus shows junto a sus seguidores. Sin embargo, uno de ellos llevó una pancarta en la que se lee "Fuck Ferxxo".

Como se recuerda, se rumorea que el cantante colombiano es pareja de Karol G, algo que Anuel AA parece no estar de acuerdo. Luego de terminar su romance con Yailin 'La más viral' -con quien tiene una hija-, decidió recuperar el amor de su exnovia así eso incluya dedicarle canciones como "Mejor que yo".

Al ver el apoyo de sus seguidores para retomar su relación con la intérprete de "Mañana será bonito", Anuel AA compartió una foto de esa pancarta y escribió lo siguiente en la descripción: "Y esta se la dedicó a tu novio, bebé", junto con corazones verdes, el color que utiliza Feid como parte de su marca.

Ante estas provocaciones, Ferxxo ha hecho caso omiso a todos los comentarios de la expareja de Karol G y solo se ha limitado a compartir cómo van sus giras y anunció que próximamente ofrecerá un concierto en Holanda, además, ha colaborado con Sean Paul y es uno de los artistas más escuchados en Spotify.