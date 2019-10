David Bisbal cantará el tema oficial de "Frozen 2". | Fuente: Composición

El cantante español David Bisbal interpretará el tema "Mucho más allá", que estará en los créditos finales de "Frozen 2" en las versiones para España y para Latinoamérica, ha informado este martes Disney en un comunicado.



La canción es una adaptación de "Into the unknown", interpretado por Panic! at the Disco en la versión estadounidense del filme.



"Es un proyecto que ha venido como una gran sorpresa a mi vida y a mi carrera", ha señalado Bisbal, que ha agregado que estará "eternamente agradecido" por haber tenido la posibilidad de participar "en una película tan icónica y que ha sido tan importante para muchísimas familias".



Tanto el videoclip como la canción estarán disponibles desde el 8 de noviembre en todas las plataformas digitales, mientras que la banda sonora original en español de la película lo estará una semana más tarde, el día 15.



"Frozen 2", que llegará a los cines de casi todo el mundo el 22 de noviembre, es la continuación de "Frozen: el reino de hielo", la película de animación más taquillera del cine, con más de 1.200 millones de dólares de recaudación.



NUEVA AMENAZA PARA ELSA Y ANNA



Tras revelar el primer póster oficial de la segunda entrega de “Frozen”, Disney Studios ha publicado el segundo tráiler oficial de “Frozen 2”, cinta animada cuya primera entrega fue premiada con dos Premios Óscar, a Mejor Película Animada y a Mejor Canción por el recordado tema “Let it go”.

“Frozen: una aventura congelada” recaudó cerca de US$ 1300 millones, superando en taquilla a “Los increíbles 2” (2018) y “Los Minions” (2015) e introdujo a las hermanas herederas del reino de Arendelle, Elsa (Idina Mezel) y Anna (Kristen Bell).

Es claro que la secuela tiene impacientes a los fanáticos, que podrán disfrutar de la película a partir del próximo 21 de noviembre. El segundo tráiler oficial fue estrenado en el programa “Good Morning America” y muestra a las hermanas aventurándose fuera del reino de Arendelle y a Elsa utilizando sus increíbles poderes en el mar.

Dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, “Frozen 2” contará con nuevos protagonistas: el muñeco de nieve Olaf (Josh Gad) y Kristoff (Jonathan Groff), a quienes se puede observar en un bosque nublado.

El soundtrack de la película también es un tema de discusión pues, luego del éxito de “Let it go”, la expectativa es alta. Por el momento, se sabe que la nueva canción de “Frozen 2” ya está lista, y ha sido compuesta por Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez, responsables del primer éxito musical.