David Bisbal es un convencido de que ganar un concurso de televisión no lo es todo. | Fuente: Instagram

Cuando iniciaba el siglo XXI, David Bisbal se unía a la primera promoción del 'reality' español "Operación Triunfo" que iba a elegir al representante local del festival Eurovisión del 2001. Quedó en segundo lugar, pero la exposición le permitió firmar un contrato con una disquera. Tres premios Grammy Latino y tres Billboard Latin Music Awards después, el cantante es un convencido de que ganar un concurso de televisión no lo es todo.

"Un concurso de televisión no te asegura nada. Puede ser un trampolín fantástico, te da la oportunidad de presentar tu música, pero debes continuar haciendo tu trabajo y sino te esfuerzas al final te caes en picada desde la altura en la que te encuentres", asegura el músico en entrevista telefónica con RPP Noticias.

Por ganar un concurso, nadie va a tener la vida asegurada. El cantante español cree que en el trabajo diario y el esfuerzo por lograr los sueños. "La clave está en la capacidad para seguir evolucionando, trabajando con un equipo y la lucha del día a día", recalca el recordado intérprete de "Ave María".





David Bisbal se dio a conocer, en el 2001, en la primera temporada de "Operación Triunfo". | Fuente: Instagram

David Bisbal regresó a un 'reality' de canto como 'coach' de "La voz Senior" ─le parece más fácil ser concursante que consejero─ donde recibió una gran lección de parte del concursante Juan Mena, de 80 años.

"Comprendí que en la música tener éxito o no da lo mismo. El verdadero éxito es lo que sucedía en ese momento: sus nietos e hijos lo veían cantar. Me dije: 'me da igual ser el número 1, para mi lo más importante es mi familia'", subraya el padre de Ella y Matteo.

DE LA RUMBA AL BOLERO

David Bisbal no tiene miedo de salir de su zona de confort y explorar otros ritmos haciendo duetos con diferentes artistas: Sebastián Yatra, Juan Gabriel o Miley Cyrus. Recientemente, unió su voz a la del mexicano Alejandro Fernández para el bolero ranchero "Abriré la puerta", que cuenta con más de 4 millones de reproducciones en YouTube.



El músico español tuvo la canción guardada desde el 2013 y siempre tuvo en mente al intérprete de "Si tú supieras" para que lo acompañe. "Siempre ha sido un sueño mío cantar con él, dado que es una de las mejores voces que tenemos en el mundo latino", comenta.

Él destaca el tema por considerarla "una balada muy potente, que sopesa muy bien el sentimiento de la letra con buena melodía y poca instrumentación". En la canción se escucha el rasgar del cuarteto de cuerdas, la guitarra de México y las voces de Bisbal y Fernández.