Este domingo 26 de junio, el cantante brasileño Gilberto Gil cumple 80 años con una gira por Europa. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Javier Cebollada

El cantante y compositor brasileño Gilberto Gil celebra este domingo sus 80 años, fecha en la que también inicia una nueva gira de conciertos por Europa donde compartirá escenario con su familia, pues desde los hijos hasta los nietos llevan en la sangre la vena musical del octogenario artista.

La gira, que comienza este domingo en la ciudad de Timmendorfer Strand en Alemania y que también incluye un país africano (Marruecos), ofrecerá conciertos en Dinamarca, Italia, Eslovenia, Francia, España, Suiza, Bélgica y Gran Bretaña, donde culminará el 31 de julio en Wiltshire.

Conocido mundialmente por canciones como "Aquele Abraço", "Toda Menina Baiana", "Calice", "Refazenda", "Domingo no parque" y "A novidade", el cantautor brasileño ha vendido unos 4 millones de copias de sus cerca de 60 discos y recibido nueve premios Grammy durante su carrera artística.

En 2018, Gilberto Gil se presentó en la escuela de samba del Grupo Especial Vai-Vai en el desfile de carnaval. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Sebastião Moreira

Unidos por la música

Más allá de ser un ícono del Tropicalismo y de la Música Popular Brasileña (MPB), Gilberto Gil se reafirma como marido, padre, abuelo y bisabuelo, y por eso la mayor celebración de la vida, para él, es poder compartir con su familia su pasión por la música.

Cuatro de sus ocho hijos —Nara, Preta, Bem y José— hacen parte de la banda que se presentará en la gira, en la que también participan sus nietos João, Pedro, Lucas, Gabriel, Francisco y Flor, mientras que su esposa y otros miembros de la familia ayudan en lo relacionado con la producción y el montaje del espectáculo.

Por ello, "Nós, a gente", como se denomina este nuevo recorrido del artista en Europa, es otra forma de conmemorar los 80 años de un artista que emana energía y pasión por lo que hace.

Este clan unido por la música puede conocerse más de cerca en la serie documental "En casa con los Gil", creada también para conmemorar el aniversario del cantautor, y que desde este viernes está al aire por Amazon Prime.

Una realidad que inspira

Y es que este músico polifacético, que fue ministro de Cultura entre 2003 y 2008 en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y que es un férreo defensor de los derechos humanos y ambientales, escribe y crea canciones con base en su realidad y en el día a día que se vive en Brasil.

"Aquele abraço" (1969), uno de sus más reconocidos éxitos, surgió como un himno de despedida del artista cuando, junto con su amigo y también músico Caetano Veloso, se vieron obligados a salir del país por la dictadura que imperó en Brasil entre 1964 y 1985.

"Refloresta" (2021), por su parte, nació como un llamado a mantener la Amazonía en pie, tras el fuerte devastamiento de la selva en los últimos años.

En la música de Gilberto Gil destacan las mezclas de tradicionales ritmos brasileños como la samba y la bossa nova con el rock, y en sus melodías son frecuentes los coros y las voces semejando sonidos de la naturaleza.

Sus principales composiciones fueron reunidas en el libro "Todas as Letras" (1996) texto con el que el artista pasó a ser considerado como escritor por la Academia Brasileña de las Letras, que reúne a los "inmortales" de la literatura del país, y donde hoy es uno de sus ilustres miembros.

El texto tendrá una nueva edición este año por los 80 años del artista y hace parte de la baraja de conmemoraciones que se vienen realizando por la memorable fecha, en las que se incluye un gigantesco museo digital que con imágenes, documentos y vídeos narra su trayectoria artística y el posible reencuentro de "Doces Bárbaros".

Este grupo, conformado por Gil, Maria Bethania, Gal Costa y Caetano Veloso, nació en 1976 con el objetivo de realizar una gira de conciertos por Brasil, para conmemorar los diez años de éxitos que había alcanzado cada uno de ellos en su carrera profesional.

La noticia del posible reencuentro del grupo ya despierta el interés de los aficionados, que esperan se haga realidad una nueva gira estos cuatro grandes de la música brasileña.

(Con información de EFE)

