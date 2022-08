Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, es un rapero, cantante, compositor y actor puertorriqueño.​​ | Fuente: Instagram

Usando un traje gris y unas gafas blancas, Bad Bunny recibió el premio a ‘Mejor artista del año’ en los MTV Video Music Awards 2022 y se convirtió en el primer artista latino en recibir el astronauta de plata.

Si bien no pudo recoger el premio en vivo y en directo ya que se encontraba en Nueva York como parte de su gira, se le hizo llegar el galardón. El cantante, que no podría creer que estaba haciendo historia, cantó su tema ‘Tití me preguntó’ en el estadio Yankee en Estados Unidos.

Después de recibir su MTV Video Music Awards 2022, Bad Bunny se pronunció y agradeció por este reconocimiento.

"Yo siempre creí, desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser uno de los mejores cantantes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga; yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico para el mundo entero", dijo.

Sin embargo, Bad Bunny no solo emocionó al público con su presentación, sino los sorprendiò hacia el final del show, al besar a uno de sus bailarines.

'Neverita', un video de los 90 en pleno siglo XXI

Bad Bunny continúa cosechando éxitos tras romper las barreras musicales con un estilo diferente al de otros artistas de reggaetón. Esta vez, el popular ‘Conejo malo’ lanzó el videoclip de su tema ‘Neverita’ que, con menos de un día de haberse estrenado, ya tiene más de 5 millones de vistas.

Para este video, el artista se inspiró en los años 90 con una resolución 480p, es decir, sin HD. Además, le rindió homenaje a Elvis Crespo al simular ser su canción ‘Suavemente’.

Imitando los looks del cantante de merengue, Bad Bunny ha recibido miles de comentarios positivos de sus seguidores por haberle hecho recordar a los éxitos musicales de esa época.

Cabe señalar que 'Neverita' se ha convertido en el cuarto tema de 'Un verano sin ti' y busca repetir el éxito de sus otros lanzamientos 'Titi Me Preguntó', 'Me Porto Bonito' y 'Moscow Mule'.

