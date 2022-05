Damon Albarn, líder de Gorillaz, compartió el escenario con el rapero argentino Trueno. | Fuente: Composición (EFE/Twitter)

Fue la gran sorpresa de la noche. La primera jornada del festival de música argentino Quilmes Rock cerró con un encuentro entre Gorillaz, la banda liderada por el músico Damon Albarn, y el rapero Mateo Palacios Corazzina, más conocido por su nombre artístico Trueno.

Quedaban pocos minutos para el cierre del concierto del grupo británico. Entonces, Albarn decidió tocar su icónico tema "Clint Eastwood", que tanto éxito le ha traído desde el 2001. De pronto, al escenario subió el joven 'freestyler' en medio de una multitud que no paró de aplaudirlo.

Las 60 000 personas que coparon el parque Tecnópolis, sede de esta nueva edición del Quilmes Rock, vitorearon la aparición de Trueno luego del estribillo de la popular canción. "Un saludo para Damon, acá a está toda tu gente de Buenos Aires", dijo el rapero en una parte de su improvisación.

En su show, Gorillaz también interpretó sencillos como "Last Living Souls", "19 2000" y "On Melancholy Hill", además de otros de su último disco "Song Machine Season One". Trueno, por su parte, ya se había presentado en el mismo festival con temas de su disco debut y la presentación de nuevos, como "Azul y oro" y "Dance Crip".

Gorillaz con Trueno KE! Affff ese pibe is going places.

La carita de Damon. pic.twitter.com/VjGUr0zgzh — Vicky💚 (@vickytedije) May 1, 2022

Trueno en Lima: "Perú es un país que sabe de hip-hop"

El pasado 23 de abril, Trueno ofreció un concierto en Lima, en el Plaza Arena. A propósito de esta presentación, el rapero conversó con RPP Noticias y destacó que nuestro país es uno de los bastiones del hip-hop.

"Es un país que sabe de esta cultura, son un público salvaje, siempre que he ido a Perú me han tratado de 10, me recibieron con la mejor energía y tengo muchas ganas de tocar por primera vez en tu país", señaló entonces.

Cuando se enteró que hubo 'sold out' en la primera semana de venta de entradas para su concierto, no lo pudo creer. Cada vez que ha venido a Perú para competencias de 'freestyle', resaltó que se ha “sentido como en casa”.

Trueno creció en un barrio que se llama Parque Patricios, un barrio de La Boca en Argentina, un lugar compartido, y ahí tiene muchos amigos peruanos. Ellos le hablaron de Perú, de su música y desde entonces tiene una conexión muy grande.

“Por el freestyle he ido mucho, como 5 veces, y siempre que fuimos explotó de gente, como 15 000 personas. Ahora iré con música, con un show, con un concierto, es un dar un paso adelante para ver qué pasa, estoy muy manija (entusiasmado)”, sostuvo.

