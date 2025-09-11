Grace for the World: dónde y cuándo ver el histórico concierto en el Vaticano con Karol G, Pharrell y Andrea Bocelli

Un concierto histórico desde el Vaticano reunirá a figuras como Andrea Bocelli, Karol G, John Legend y Jennifer Hudson. En Latinoamérica podrá verse en vivo por streaming.

El Vaticano se prepara para un evento sin precedentes. Este sábado 13 de septiembre, la Plaza de San Pedro será escenario de Grace for the World, un macroconcierto por la fraternidad humana que reunirá por primera vez a estrellas internacionales como Karol G, John Legend, Pharrell Williams y Andrea Bocelli.

El espectáculo, codirigido por Williams y Bocelli, cuenta con el respaldo del Vaticano y marcará el cierre del tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y será parte de la celebración del Año Jubilar 2025. “La fraternidad será la protagonista, expresada a través del lenguaje universal de la música y de quienes han hecho de ella una elección de vida”, señaló el cardenal Mauro Gambetti.

Pharrell añadió que este concierto busca “detener al mundo en un mismo momento cultural para enviar un mensaje de unidad y gracia para toda la humanidad”. Bocelli, por su parte, destacó: “Hagamos brillar una luz sobre la humanidad desde el corazón del cristianismo con un mensaje de paz y fraternidad”.

¿Qué es Grace for the World?

El concierto cerrará las actividades del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, una iniciativa de la Basílica de San Pedro que reúne durante dos días propuestas culturales y espirituales en Roma.

La producción ejecutiva está a cargo de Pharrell Williams, Andrea Bocelli, Nova Sky Stories, Something in the Water, Solina Chau, Mark & Roma Burnett y Kimbal Musk, con la dirección musical de Adam Blackstone. La transmisión global será producida por Jesse Collins Entertainment y dirigida por Sam Wrench. Fever participa como presentador asociado.

Grace for the World unirá por primera vez a Andrea Bocelli, John Legend, Jennifer Hudson, Karol G y más en un mismo escenario en Roma.Fuente: Disney+

Artistas invitados en Grace for the World

El cartel de Grace for the World incluye a Pharrell Williams con el coro góspel Voices of Fire, Andrea Bocelli, John Legend, Karol G, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll, el Coro de la Diócesis de Roma dirigido por Marco Frisina, Angélique Kidjo, Jennifer Hudson y BamBam. Además, un coro internacional acompañará la puesta en escena.

El espectáculo contará también con un show de drones y luces inspirado en la Capilla Sixtina, diseñado por Nova Sky Stories.

Karol G alista su presentación en el Vaticano este sábado y compartió en redes cómo se relaja antes de salir al esperado concierto.Fuente: Instagram: @karolg

¿Cuándo y dónde verlo?

El concierto se transmitirá en vivo para Latinoamérica por Disney+ el sábado 13 de septiembre a las 2 p.m. (hora de Perú). Estará disponible en la plataforma hasta el 27 de septiembre.

