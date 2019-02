La presentación de Ariana Grande en los Grammy 2019 era uno de los shows más esperados de la gala. Sin embargo, sus fanáticos no podrán verla en los premios interpretando sus más recientes éxitos. La razón: de acuerdo con el portal "Variey", Grande canceló su presentación luego de sentirse "insultada" por los organizadores quienes querían definir la canción del show.

"Variety" explica que Ariana quería interpretar "7 rings", su último tema, pero la organización de los premios se negó en una primera instancia. Las negociaciones continuaron hasta que la producción del evento accedieron a que se cante el tema, pero no como primera canción sino como la segunda canción. Tras esto, Ariana canceló su participación.

La revista afirma que la intérprete de "Thank U, Next" se sintió "insultada" porque limitaron su presentación, hecho que no ha ocurrido con otros artistas.

La artista está nominada a dos categorías importantes en la noche de premios: Mejor interpretación pop en solitario por su tema "God is a woman"; y, Mejor álbum vocal pop por su disco "Sweetener".

LA CEREMONIA

La velada se iniciará con la llegada de los artistas en la alfombra roja desde las 6 p.m., que será conducida por Liza Echeverría y Axel Kuschevatzky, quienes entrevistarán a los distintos invitados que transiten por la exclusiva pasarela. Posteriormente se dará inicio a la gala que será conducida por los actores Alicia Keys.

HORA Y CANAL PARA VER LA CEREMONIA DE LOS GRAMMY 2019



Día: Domingo 10 de febrero

Canal: TNT (102 de Movistar / doblado al español) y TNT Series (103 de Movistar / idioma original) para Lationamérica/ CBS en Estados Unidos

Hora: 19hrs (MÉXICO) / 20hrs (COLOMBIA y PERÚ) / 21hrs (VENEZUELA) / 22hrs (ARGENTINA Y CHILE)/ 18hrs (Pacífico), 21hrs (Este) (ESTADOS UNIDOS)