Ariana Grande quiso arreglar el error que cometió con su último tatuaje, pero todo salió mal ya que al intentar sin éxito corregir el tatuaje. En lugar de decir "7 anillos" (7 rings) ─en referencia a su tema─ el significado de los caracteres kanji decían "shichirin" o parrilla japonesa.

Los chistes y sugerencias de corregir el error abundaron en las redes sociales y la artista terminó sometiéndose de nuevo al doloroso proceso, según contó ella misma en su cuenta de Instagram.

"RIP (descansa en paz) pequeña parrilla de carbón. Te extraño, hombre. Realmente me gustaste", escribió en broma Ariana Grande, como parte de una historia en Instagram.

Tras esto, la cantante de "Thank you, next" recibió una millonaria oferta de la empresa LaserAway, según el portal TMZ. De acuerdo con la información, el trato estaría valorado en 1.5 millones de dólares a cambio de publicidad por un año.

La respuesta de Ariana Grande fue peculiar: "Les daré a todos ustedes un millón para que no me molesten", escribió en Twiter a TMZ.

i’ll give y’all a million to get off my nuts https://t.co/7yMyP0eHtt — Ariana Grande (@ArianaGrande) 2 de febrero de 2019

Ariana Grande se ha puesto en su cuerpo una veintena de tatuajes, desde otro corazón en uno de los dedos de sus manos, a una luna en su cuello o letras y palabras en sus manos, espalda y piernas, entre otros.

Además de "7 Rings", su nuevo disco "Thank U, Next" está compuesto por otras 11 canciones entre las cuales figuran los sencillos ya conocidos "Imagine" y "Thank U, Next".

Se trata del primer disco de la joven nacida en 1993 en Boca Ratón (Florida, EE.UU.) desde "Sweetener", que vio luz el pasado agosto.