Grammy 2019: Revisa la lista de ganadores de los premios más importantes de la música

Los Grammy 2019 se realizaron en los Ángeles y en el balance fue positivo para Lady Gaga, quien en la pregala ya había sido triunfadora junto a Brandi Carlile, la argentina Claudia Brant y el mexicano Luis Miguel.

En otras categorías de interés, "Sweetener", de Ariana Grande, dejó su sello como mejor álbum vocal pop, y la estatuilla al mejor vídeo la logró "This is America", de Childish Gambino.

Por otra parte, la latina Lucy Kalantari y su banda, los Jazz Cats, ganaron en la categoría de mejor álbum para niños, con "All the Sounds", mientras que Sting y Shaggy se alzaron con el trofeo al mejor álbum de reggae, por "44/876".

Ariana Grande, Kendrick Lamar, Taylor Swift, Childish Gambino o Drake (que luego sí apareció, por sorpresa, en la gala) fueron solo algunas de las grandes figuras de la música actual que no llegaron. Algunos ganaron.

Estos fueron los triunfadores en las categorías más importantes:



GRABACIÓN DEL AÑO

"This is America", Childish Gambino

ÁLBUM DEL AÑO

"Golden Hour", Kacey Musgraves

CANCIÓN DEL AÑO

"This is America", Donald Glover, Ludwig Goransson & Jeffery Lamar Williams, songwriters (Childish Gambino).

MEJOR ARTISTA NUEVO

Dua Lipa

MEJOR INTERPRETACIÓN POP

"Joanne (Where do you Think You're Going", Lady Gaga

MEJOR DÚO/GRUPO POP

"Shallow", Lady Gaga y Bradley Cooper

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL TRADICIONAL

"My Way", Willie Nelson

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

"Sweetener", Ariana Grande

MEJOR GRABACIÓN DANCE

"Electricity", Silk City & Dua Lipa

MEJOR ÁLBUM ELECTRÓNICO

"Woman Worldwide", Justice

MEJOR PERFORMANCE DE ROCK

"When Bad Does Good", Chris Cornell

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

"From the Fires", Greta Van Fleet

MEJOR ÁLBUM ALTERNATIVO

"Colors", Beck

MEJOR PERFORMANCE R&B

"Best Part", H.E.R. (featuring Daniel Caesar)

MEJOR ÁLBUM R&B

"H.E.R.", H.E.R.

MEJOR PERFORMANCE RAP

"King's Dead", Kendrick Lamar (empate)

"Dubblin", Anderson .Paak (empate)

MEJOR ÁLBUM DE RAP

"Invasion of Privacy", Cardi B

MEJOR CANCIÓN RAP

"This is America", Childish Gambino

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO

"Sincera", Claudia Brant

MEJOR ÁLBUM DE ROCK LATINO, URBANO O ALTERNATIVO

"Aztlán", Zoé

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL

"¡México por siempre!", Luis Miguel