La Academia de Grabación ha confirmado a los artistas que actuarán en escenario de la ceremonia. | Fuente: AFP

Los Grammy 2020 se celebrará el 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles y se reconocerá a las mejores grabaciones, composiciones y artistas del año. La gala contará, por segundo año consecutivo, con la cantante Alicia Keys como maestra de ceremonia.

Los artistas que estarán pisando el escenario para brindar su presentación son Billie Eilish y Lizzo. De acuerdo con la Academia de la Grabación, a ellas se le unirá Black Shelton y Gwen Stefani.

Hasta el momento, estos son los cantantes que se presentará en los Grammy 2020. Billie Eilish, intérprete de “Bad Guy” es una de las más esperadas, ya que sus fanáticos aseguran que podría sorprender en el escenario con la supuesta colaboración que tiene con Rosalía.

Ambas se tomaron una foto en un set de grabación y se tejieron los rumores de que estarían preparando un tema. Para los fanáticos del rock, Aerosmith también cantará y recibirá el premio honorífico a “Persona del año”.

Billie Eilish estará compitiendo por la categoría “Mejor álbum del año” con “When We Fall Asleep, Where Do Yo We Go?". Las artistas a las que se enfrentará son Lana del Rey, Ariana Grande, Vampire Weeknd, Lozz, Lil Nas X y Bon Iver.

No solo eso ya que la mayoría de esos cantantes también están nominados a “Grabación del año” en el Grammy 2020.

Además, Rosalía, Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank And The Bangas y Yola tratarán de ganarse un gramófono a “Mejor nuevo artista”.

La artista de 18 años está dando bastante de qué hablar luego de que ha sido una de las protagonistas en las premiaciones de música. No obstante, no solo se hace presente en ese tipo de eventos, también ha incursionado en la moda ya que lanzó una colaboración con H&M.





Con información de EFE