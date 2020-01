Camila Cabello está nominada a los Grammy 2020. | Fuente: Instagram

La cantante Camila Cabello y Shawn Mendes (quienes aún juegan con la incertidumbre sobre su posible relación) han sido nominados como mejor Dúo o grupo pop en los Grammy 2020, gracias al excelente trabajo con su tema musical “Señorita”, hit que los fans de la pareja adoran.

En una entrevista para Radio.com, Camila Cabello mostró lo emocionada que está con esta nominación y se animó a bromear con una insólita manera de recibir el premio, en caso sea la ganadora.

“Si Shawn y yo ganamos el Grammy, caminaremos al escenario en ropa interior como lo hicieron Twenty One Pilots. Esa es una promesa”, dijo la exintegrante de Fifth Harmony, provocando la emoción de los fanáticos.

Sin embargo, la intérprete de “Havana” y “My oh my” aclaró que solo estaba haciendo una broma y sostuvo que se siente especial de haber sido nominada junto a su novio en primer lugar.

"Es broma. No lo es. Tengo que entrenar antes de hacer eso", dijo. "Se siente realmente especial poder compartir ese tipo de experiencia con alguien que es ante todo mi amigo que conozco desde hace tanto tiempo", expresó Camila Cabello.

“Creo que fue la primera persona con la que escribí una canción, que fue cuando hicimos nuestra colaboración ‘I know what you did last summer’ y es como retroceder en ese entonces, cuando éramos solo dos niños en un camerino”, sostuvo emocionada.

“Es como escribir una canción muy rápido y estar muy entusiasmado con eso. Hemos crecido mucho y experimentar algo tan prestigioso con él es realmente genial”, finalizó Camila Cabello.