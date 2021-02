Christian Nodal prepara su nuevo disco, que contará con la colaboración de Belinda y la Banda MS. | Fuente: Universal Music Group | Fotógrafo: Yoali Martínez

Christian Nodal y Belinda unieron por primera vez sus voces para el programa “La Voz”, en México, cuando en agosto de 2020 ofrecieron un espectáculo mientras participaban como jurado. Tras casi seis meses de relación, la pareja volverá a cantar a dúo en un tema que formará parte del próximo disco del cantante de 22 años, según reveló él mismo a RPP Noticias.

En una videollamada vía Zoom, desde su estudio, el artista mexicano adelantó que su próximo álbum —titulado, hasta el momento, “Hecho a la medida”— será, ante todo, de corte romántico, aunque también habrá espacio para los temas “dolidos y bailables”. Un proyecto que incluye colaboraciones con la Banda MS y Belinda, junto a quien entonará un sencillo del corazón.

“Yo la admiro y respeto mucho como artista y la amo como mujer”, dijo Nodal. Durante el proceso de grabación, señaló que debió dirigir a su pareja para que estuviera alineada con las “normas” de la música regional mexicana, aunque precisó que no quiso quitarle “su esencia”. “La letra es súper romántica”, acotó acerca de la composición que escribió junto al letrista Edgar Barrera.

Aunque no reveló el título, Nodal detalló que se trata de un tema que aborda ese momento en que “llega una persona a tu vida y ni te imaginas que se va a quedar ahí”. “Al final, la canción dice algo como: ‘Dime si tienes planes, qué vas a hacer el resto de tu vida, yo quiero estar contigo’. Es [una canción] muy personal”, puntualizó.

El amor de mi vida, mi lugar seguro🤍. pic.twitter.com/mvgYGadI19 — Nodal🌵 (@elnodal) December 11, 2020

NUEVOS AIRES SOPLAN EL REGIONAL MEXICANO

Para ser uno de los nuevos exponentes de la música regional mexicana, hay algo en Christian Nodal que subvierte las convenciones del género, llevándolas a otras latitudes. Está en su imagen, por ejemplo, que no prescinde del sombrero ranchero, pero tampoco teme a mostrar sus tatuajes. “Tú me ves y no sabes que canto regional”, ensayó.

Pero también se aloja en su música estos ánimos por romper barreras en su género. “Yo trato de meterle mi esencia al regional sin perder la cultura mexicana”, sentenció. Y esa búsqueda por ampliar los límites de su música late en “Dime cómo quieres”, sencillo que grabó junto a Ángela Aguilar (otra joven estrella mexicana) y se ha convertido en todo un éxito en TikTok.

“La compuse en 20 o 25 minutos. Y yo estaba jugando. Nomás buscaba algo que diera risa y fuera pegajoso. La grabación la armamos en diferentes lugares y yo hice lo de la caricatura, porque quería lograr algo para los niños”, indicó Nodal sobre una creación a la que suele llamar, en tono de broma, “la canción de los memes”.

Un constructor de puentes entre su género y otros, ese es Christian Nodal, quien no duda en integrar música urbana, salsa, reguetón y otros sonidos a su propuesta “sin faltar el respeto al regional”. “De eso se trata la música. Todos los géneros llegan a un punto en el que alguien los renueva o se hacen viejos y menos atractivos para el público”, reflexionó.

CON PASO FIRME A LOS GRAMMY 2021

Más allá de las redes sociales, el talento del artista sinaloense también conquista galas internacionales. Su último disco “AYAYAY!” fue nominado a los Grammy 2021, en la categoría de Mejor álbum de música regional mexicana. Para alguien acostumbrado a triunfar en estas lides —a sus 22 años, ha ganado tres Latin Grammy—, cada nominación siempre será considerada como un “halago”.

“A mami nunca le di un doctorado, no soy profesional, no terminé mi universidad ni nada. No llegué a ese punto, pero le demuestro a mi gente que soy dedicado a mi trabajo y lo hago con pasión, y realmente me esmero en crear un buen contenido para ellos. Eso es lo que significa para mí”, dijo.

Además, ser evaluado por una academia de músicos marca una diferencia para el autor de “Probablemente”, “Amor tóxico” y otros sencillos. “Cuando te metes tanto en tu arte, es bonito que se reconozca por otras personas que también hacen arte. Aquí es arte puro”, expresó.