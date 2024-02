Tony y Mimy Succar: el proyecto familiar "100 % salsa con mucho power" que luchará por un Grammy 2024

Tony y Mimy Succar destacan que su disco es "un proyecto familiar" y es lo que les diferencia de su competencia en los Grammy 2024. | Fuente: RPP Noticias

Mimy Succar se ha convertido en una de las intérpretes más populares en el país y es que es ejemplo de que nunca es tarde para cumplir tus sueños. Madre de Tony Succar, la cantante ha lanzado un proyecto musical que ha sido nominado a los Grammy 2024.

Solo bastó su presencia en La Voz Senior (2021) cuando dio una sorpresa a su hijo en el set para que naciera Mimy y Tony. Desde Miami, lugar donde reside desde hace muchos años junto a su familia, madre e hijo conversaron con RPP sobre su disco que va con miras a llevar un gramófono y cómo este proyecto familiar los diferencia de sus competidores.

“Quiero dejar huella con este proyecto”

Esta no es la primera vez que Tony Succar es considerado en los Grammy, en 2022, con su disco Live in Perú, era uno de los favoritos a ganar, sin embargo, Rubén Blades resultó ganador.

No obstante, este año es junto a su mamá, y, como productor considera que lo hizo “con más corazón”: “Es para ella, para toda mi familia. Yo quería dejar huella con este proyecto porque sé que va a motivar a muchas personas también”. Mimy Succar canta desde hace mucho tiempo, pero el mundo no pudo escuchar su voz en una gran producción hasta que lanzaron Mimy y Tony, por eso, para el percusionista peruano, este disco “tiene un mensaje social muy importante que es la familia”.

“Ver a mi mamá por primera vez cumplir un sueño personal, es algo súper especial, es increíble, una persona que, como todas madres que yo conozco, sacrifican toda su vida por sus hijos y siempre están enfocados en el futuro de ellos y en el bien de ellos”, agregó.

Tony Succar: hijo y compañero de trabajo

Muchos creen que trabajar en familia es difícil, pero no para los Succar. “Él tiene una bendición”, nos cuenta Mimy muy emocionada. Paciencia es lo que caracteriza al joven productor. ¿Por qué? “Porque es mi primer trabajo profesional, imagínate, sino sería otra la historia”, dijo entre risas.

“Yo no sabía ni cómo expresar el primer tema que grabamos. No hemos tenido encontrones, al contrario, esto nos ha unido más yo siempre digo zapatero a su zapato. Él es el productor, Kenji (su otro hijo) también trabaja con nosotros y yo soy la intérprete. Entonces, ellos con la experiencia que ya tienen, me guían”. “Los tiempos de Dios son perfectos”, acota Mimy quien en 2023 lanzó el disco y quedó nominado a los Grammy 2024. “No fue antes ni después”.

"Mimy & Tony" es el primer disco grabado por la artista "nikkei", descendiente de inmigrantes japoneses.

Tony Succar destaca del disco la combinación de la voz de Mimy, que es "una voz muy madura pero al mismo tiempo muy fresca", con unos sonidos "100 por 100 salsa" y unas letras con "mucho 'power'".

¿Cómo nació Mimy y Tony?

A pesar de que Tony Succar no tenía planificado trabajar con su mamá, mucho menos grabar un disco, su papá siempre le decía que lo intentara. “Ese momento en La Voz Senior me abrió los ojos y me hizo reflexionar”, recuerda.

Mimy nunca había trabajado con un productor porque, de acuerdo con Tony, la magia del artista la lleva ese profesional. “Él debe tener esa visión de poder hacer algo específico a sus características de su talento y analizar historia cómo es que va a llegar al público”. Entonces, quién mejor que su hijo que la conoce para saber qué temas va acorde con ella.

“Mi mamá tiene mucha historia. Ha sufrido mucho, es inmigrante, ha sufrido de discriminación, se casó fuera de los estándares de los japoneses, que eran muy estrictos con su cosa, cantaba mucha música japonesa tradicional, entonces esa combinación de historias hace que una persona interprete más la música. Yo creo que los intérpretes a través de van desarrollando su vida, van interpretando con otro tipo de sentimiento”.

En Mimy y Tony, la cantante no solo demuestra su origen japonés, también la cultura afroperuana y la salsa, una combinación de géneros que ahora domina a la perfección. La India, Nora Suzuki, José Alberto ‘El Canario’ y más, forman parte de este disco.

“Ellos me han apoyado mucho, son muy humildes. Me han dado muchos consejos, siempre me decían: ‘Tú puedes’”, contó Mimy. “La verdad es que ellos también son parte de esta nominación a los Grammy. Ellos pusieron su corazón”.

Rubén Blades: su mayor fan y competencia

“Que él esté haciendo música a su edad es una inspiración para mí”, comentó Tony Succar. Rubén Blades es uno de los nominados a Mejor álbum de música tropical y compite -nuevamente- no solo con el peruano, también con el Grupo Niche, Omara Portuondo, Carlos Vives y más.

“Es un artista que tiene mucha pasión por la música y eso me pone feliz”. Si bien será un contrincante en los Grammy 2024, Succar espera poder ganar ese gramófono para Perú: “Rubén, si estás viendo o leyendo esta entrevista, por favor, no lances discos cuando yo lanzo discos”, dijo entre risas recordando que el año pasado, Blades ganó en su categoría.

Con miras a este año y al próximo, Succar ya está trabajando en nuevos proyectos a la par de Mimy quien tendrá colaboraciones con grandes artistas de talla internacional como Gloria Estefan. Pero ¿vendrá un volumen 2 de Mimy y Tony? “De todas maneras”, nos aseguró. “Nosotros vamos a seguir, lo bueno que tenemos el estudio en casa. Eso sí, se requiere mucho trabajo hacer un disco como yo lo hago. A mí no me gusta correr con los proyectos, será a mis tiempos”.

“Vamos a seguir para adelante haciendo música, haciendo las cosas bien para poder seguir inspirando más que toda la gente en Perú que hay tanto talento allá que veo y hay que luchar juntos para para poder seguir levantando la bandera y levantando el país”, sostuvo el productor.

