Tony Succar sobre su nominación al Grammy 2024: "No hacemos música para ganar premios"

Tony y Mimy Succar compartieron su emoción con el programa En escena de RPP al recibir la noticia de su nominación al Premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical. Ambos artistas, con una dedicada trayectoria musical, expresaron su alegría de manera conmovedora.

Mimy Succar narró que se enteró de la nominación mientras se dirigía con su esposo al aeropuerto para un concierto en Indiana. Entre risas, compartió: "Estábamos conversando en el taxi. Tony me dice (por teléfono) que estábamos nominados. Le dije: ¿No te has equivocado? Imagínate, qué emoción (...). Estoy doblemente emocionada porque es mi primer álbum. Es un acontecimiento muy importante en mi carrera y para mi familia".

Por su parte, el productor Tony Succar, dos veces ganador del Latin Grammy, confesó que se encontraba en la ducha en ese momento. "Entró la llamada de mi publicista. Sabía que era algo bueno, porque solo me llama cuando hay algo bueno. Entonces, me dijo que estaba nominado y yo: ¡Wow! Estoy súper emocionado".

"El enfoque no es ganr premios"

Ambos artistas, nominados por su primer álbum en conjunto, Mimy & Tony, competirán con destacados nombres como Rubén Blades, Luis Figueroa, Grupo Niche, Omara Portuondo y Carlos Vives. La incógnita sobre quién se llevará el gramófono a Mejor Álbum Latino Tropical se resolverá el 4 de febrero de 2024 en la ceremonia que se llevará a cabo en Los Ángeles.

Aunque ya había sido nominado al Grammy en 2022 por el disco Live in Peru, el músico ve esta nueva oportunidad como un regalo. Sin embargo, enfatizó: "No hago música ni proyectos para ganar premios. No es el enfoque, pero cuando pasa es algo increíble porque te das cuenta de que valió la pena, porque la gente se está dando cuenta de lo que estamos haciendo".

Una promesa pendiente

En septiembre de 2021, Tony Succar recibió la visita sorpresa de su madre durante las audiciones a ciegas del programa La Voz Senior, donde él era jurado. El encuentro llevó a las lágrimas al músico, quien lamentó no haber podido producir un álbum junto a su madre, a pesar del éxito alcanzado y del esfuerzo de sus padres para sacar adelante a la familia.

"Mi mamá se dedica a sus nietas, yo siendo productor nunca he podido hacer una producción a mi mamá, creo que tengo que reflejar eso y los padres también tienen sueños y qué mejor que darle ese homenaje en vida porque al final nadie es nada sin sus padres. Todo lo que he aprendido es de ellos", aseguró en ese momento.

Al recordar esta anécdota, Mimy Succar reveló que no estaba segura de asistir al programa porque estaba ocupada con sus nietas. "Dios te presenta las oportunidades en el momento y tienes que agarrarlas. Si no hubiese ido, me quedaba como una cantante más aquí del entretenimiento. De repente, quedaba ahí a los 80 años". "Los tiempos de Dios son perfectos, porque yo he salido a la luz de la mano de mis dos hijos. Ese propósito tenía Dios conmigo".

Ambos artistas subrayando la importancia de seguir los sueños incluso en la madurez. "Todo lo que he aprendido es de ellos", afirmó Tony sobre sus padres. "Es algo bonito, espectacular que su debut haya sido nominado. Mi mamá tiene mucha experiencia, una voz madura, demasiado talento. Eso, más un buen productor, buenas ideas, ejecución y arreglos, era la combinación para el éxito y creo que lo hemos logrado, no por la nominación al Grammy, sino porque ella conectó con la gente y eso es lo más importante".