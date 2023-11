Grammy 2024: Susana Baca, Tony Succar y los latinos nominados a la premiación

Dos representantes peruanos ya dejaron el nombre de nuestro país en alto solo con ser nominados a los los Grammy 2024. Susana Baca y Tony Succar esperan hacer historia al ganar el premio a lo mejor de la música internacional.

Por un lado, la intérprete natural de Cañete fue considerada por Mejor álbum de música global, mientras que el productor nacional, con Mejor álbum tropical, junto a su madre, Mimy Succar.

Cabe resaltar que no son los únicos latinos nominados en los Grammy 2024. Entre ellos también se encuentra Juanes, Rubén Blades, Carlos Vives y muchos artistas más. Conócelos aquí.

Latinos nominados a los Grammy 2024

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejano)

Ana Bárbara – Bordado a Mano

Flor de Toloache – Motherflower

Lila Downs – La Sánchez

Lupita Infante – Amor Como en las Películas de Antes

Peso Pluma – Génesis





Mejor álbum de música global

Susana Baca - Epifanías

Bokante - History

Burna Boy - I Told him

Davido - Timeless

Shakti - This moment





Mejor álbum tropical latino

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta – Siembra: 45(degree) Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)

Luis Figueroa – Voy A Ti

Grupo Niche Y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia – Niche Sinfónico

Omara Portuondo – Vida

Tony Succar, Mimy Succar – Mimy & Tony

Carlos Vives – Escalona Nunca Se Había Grabado Así





Mejor álbum de Jazz latino

Eliane Elias – Quietude

Ivan Lins with the Tblisi Symphony Orchestra – My Heart Speaks

Bobby Sanabria Multiverse Big Band – Vox Humana

Luciana Souza & Trio Corrente – Cometa

Miguel Zenón & Luis Perdomo – El Arte Del Bolero Vol. 2





Mejor álbum de rock latino o alternativo

Cabra – Martínez

Diamante Eléctrico – Leche de Tigre

Juanes – Vida Cotidiana

Natalia Lafourcade – De Todas las Flores

Fito Paez – EADDA9223





Mejor álbum de pop latino

AleMor – Beautiful Humans, Vol. 1

Gaby Moreno – X Mi (Vol. 1)