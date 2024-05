Guns N' Roses planea lanzar un nuevo disco en estudio, reveló Slash

Guns N' Roses planea lanzar un nuevo disco en estudio, producción que sucederá al infame Chinese Democracy, de 2008; según reveló Slash, guitarrista y miembro fundador de la reconocida banda estadounidense.

En una entrevista a la columna Wired del diario Daily Star Sunday, se le consultó al guitarrista por qué no invitó a Axl Rose a colaborar en su nuevo disco de solista, Orgy Of The Damned.

Al respecto, Slash explicó que su proyecto en solitario era algo muy personal, en el que no estaba involucrando a sus compañeros de Guns N' Roses. De hecho, tampoco invitó a Myles Kennedy, vocalista de su otro proyecto solista Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators.

“Guns N' Roses está tratando hacer su propio disco y estoy trabajando con ellos en ello, pero esto (su disco Orgy Of The Damned) no involucra a nadie más”, comentó el guitarrista.



Esperado nuevo disco

Desde la reunión de Guns N' Roses, a mediados de la década pasada, la banda se ha dedicado a girar alrededor del mundo tocando sus temas clásicos, mas no ha sacado nuevo material.

En estos años, la banda ha estrenado un puñado de canciones inéditas, pero estas se grabaron durante la producción del muy cuestionado Chinese Democracy; por lo que no se considera material nuevo propiamente dicho.

Precisamente Chinese Democracy (2008) es el último álbum en estudio lanzado por Guns N' Roses, aunque en esta producción no participaron los miembros originales de la banda, salvo Axl Rose.