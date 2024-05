Slash, guitarrista de Guns N’ Roses, lanzó su nuevo álbum solista 'Orgy of the Damned'

Slash, el histórico guitarrista de la banda Guns N’ Roses, lanzó este viernes 17 de mayo su nuevo álbum solista 'Orgy of the Damned' por medio de Gibson Records. En el disco, Slash presenta versiones de blues en colaboración con artistas de la talla de Steven Tyler de Aerosmith, Billy Gibbons de ZZ Top, Demi Lovato, Chris Stapleton, Gary Clark Jr., Iggy Pop, Chris Robinson de los Black Crowes y Brian Johnson de AC/DC, entre otros.

Por medio de sus redes sociales, Slash estrenó su nuevo disco que también está disponible en vinilo y CD. Del mismo modo, en su cuenta oficial de YouTube, se difundieron 12 pistas que, de acuerdo con el propio guitarrista, lo lleva a sus raíces con el blues.

“Soy un chico de blues (…) Ese ha sido el fundamento de mi estilo desde que tomé una guitarra, pero todo el mundo me conoce como un tipo de hard rock”, señaló el artista de 59 años en una reciente entrevista con Billboard.

Asimismo, Slash, quien se hizo conocido por integrar Guns N’ Roses con Axl Rose, Izzy Stradlin, Duff McKagan y Steven Adler, explicó que 'Orgy of the Damned' es un sueño de “diversión” que siempre quiso realizar desde sus comienzos en la música.

El novedoso álbum, que sería el sexto como solista de Slash, incluye temas como ‘Papa Was A Rolling Stone’ (con Demi Lovato), ‘Stormy Monday’ (con Beth Hart), ‘Hoochie Coochie Man’, (con Billy F Gibbons), ‘Crossroads’ (con Gary Clark Jr.), ‘Killing Floor’ (con Brian Johnson), ‘Oh Well’ (con Chris Stapleton), ‘Awful Dream’ (con Iggy Pop), 'The Pusher' (con Chris Robinson), ‘Key To The Highway’ (con Dorothy), ‘Born Under A Bad Sign’ (con Paul Rodgers), ‘Living For The City’ (con Tash Neal) y ‘Metal Chestnut’ (solo de Slash).

Slash es uno de los integrantes de Guns N' Roses con: Axl Rose, Izzy Stradlin, Duff McKagan e Izzy Stradlin. | Fuente: AFP

Slash: "Siempre pensé que sería genial hacer un disco como este"

Por su parte, Slash se mostró muy entusiasmado por el lanzamiento de su nuevo álbum 'Orgy of the Damned'. "Siempre he pensado: 'Dios, sería genial hace un disco como este', algo jodido por diversión, pero realmente nunca tuve tiempo de hacer algo así", señaló a Billboard.

El guitarrista estadounidense mencionó que en los últimos años estuvo escuchando antiguos discos de blues tocando los ritmos con su guitarra. "Es simplemente algo divertido que realmente necesitaba desahogarme y quería pasar un buen rato con ello", añade.

Cabe resaltar que para este nuevo álbum, Slash reclutó al tecladista de Guns N’ Roses, Teddy Andreadis, y al bajista Johnny Griparic, con quienes tocó en la banda Slash's Blues Ball a finales de los 90 en Los Ángeles. También se sumó a Michael Jerome en la batería.

Slash elaboró el álbum 'Orgy of the Damned' pensando en cada canción

Esta no es la primera vez que Slash recluta a otros músicos para colaborar con sus álbumes como solista. En el 2010, su primer álbum solista 'Slash' contó con invitados como Ozzy Osbourne, Dave Grohl e Ian Asbury de Cult, Fergie y Adam Levine de Maroon 5.

En el 2012, lanzó su segundo disco 'Apocalyptic Love' que fue grabado con la formación de su gira junto a Myles Kennedy, Frank Sidoris (quien reemplazó a Bobby Schneck), Todd Kerns y Brent Fitz.

Este año, para 'Orgy of the Damned', Slash detalló que eligió cada canción del álbum pensando en quién sonaría bien haciendo esa canción.

"Afortunadamente para casi todos los integrantes del disco, la canción en la que están realmente tenía un significado profundo para ellos o realmente les encantó o tuvo una influencia en ellos", acotó.

