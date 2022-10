La banda se tomará un receso hasta mediados del próximo año. | Fuente: Iron Maiden

La banda británica de heavy metal Iron Maiden culminó esta semana su Legacy of the Beast World Tour, una de sus más extensas y exitosas giras mundiales, superando los más de tres millones de asistentes.

Con esta gira, que inició en 2018 -antes de la pandemia de la COVID-19-, la agrupación recorrió más de 30 países, ofreciendo 140 conciertos. Este tour mundial culminó esta semana con un recital en Tampa, Florida, ante más de 12 mil espectadores.

“Nos gustaría dar las gracias a todos los que hicieron de esta gira una experiencia tan especial y memorable. Primero y más importante, ustedes, los fanáticos, especialmente aquellos afectados por los problemas causados por la pandemia que obligó a que los conciertos en estadios europeos del 2020 tuvieran que reprogramarse no solo una sino dos veces”, declaró Rod Smallwood, manager de la banda.

“Agradecemos mucho su paciencia y buena voluntad para conservar sus boletos y esperar hasta que finalmente pudiéramos traerles el espectáculo de Legacy of the Beast. Realmente son los mejores”, añadió.

El representante de ‘La Doncella’ también agradeció a todo el personal que permitió sacar adelante los conciertos, así como a las bandas que acompañaron a Iron Maiden en sus distintos shows: Airbourne, Avatar, Fozzy, Gojira, Killswitch Engage, Lord of the Lost, Mastodon, Powerwolf, Rage In My Eyes, Rhapsody of Fire, Sabaton, Serpentor, Shinedown, Tempt, The Hellacopters, The Raven Age, Tremonti, Trivium y Within Temptation.

Nueva gira anunciada

Tras esta exitosa gira, el sexteto británico se tomará un receso hasta junio del próximo año, cuando iniciará su The Future Past Tour, con un concierto en Polonia.

Rod Smallwood aseguró que esta nueva gira solo se desarrollará en Europa, al menos hasta el 2024, dejando abierta la puerta para conciertos en otros continentes.

“The Future Past Tour continuará hasta 2024 y quién sabe a dónde irá, así que estén atentos”, refirió.

