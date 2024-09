De vuelta al ruedo: Iron Maiden inició en Australia la segunda parte de su gira mundial ‘The Future Past Tour 2024’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

De vuelta al ruedo. La legendaria banda metalera Iron Maiden inició en la ciudad australiana de Perth la segunda parte de su gira mundial ‘The Future Past Tour 2024’, que culminará a fines de año con una serie de presentaciones en Sudamérica.

El sexteto británico se presentó el pasado domingo, 1 de septiembre, en el RAC Arena, que estuvo repleto de fanáticos de ‘La Doncella’. Iron Maiden tuvo como telonero a la banda estadounidense de metalcore Killswitch Engage.

La presentación de ‘La Doncella’, que estuvo acompañada por un impresionante despliegue de pirotecnia, fue muy bien recibida por los fanáticos, que destacan la vitalidad y vigencia de los veteranos metaleros.



¡Incombustibles!

La banda liderada por Steve Harris ofrecerá siete conciertos en Australia, tras lo cual continuará su gira por Nueva Zelanda y Japón.

‘The Future Past Tour 2024’ continuará, luego, por Estados Unidos y Canadá, antes de llegar a Latinoamérica. La gira mundial culminará en Sudamérica, con presentaciones confirmadas en Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

Cabe mencionar que, en esta segunda etapa de su gira, Iron Maiden no ha mostrado cambios en el setlist de la primera parte, enfocado en principalmente en su último disco de estudio, Senjutsu (2021), y en el álbum Somewhere in Time (1986), al que se le suman temas infaltables de sus presentaciones.

Este es el setlist del concierto en Perth:

Caught Somewhere in Time (Somewhere in Time)

Stranger in a Strange Land (Somewhere in Time)

The Writing on the Wall (Senjutsu)

Days of Future Past (Senjutsu)

The Time Machine (Senjutsu)

The Prisoner (The Number of the Beast)

Death of the Celts (Senjutsu)

Can I Play with Madness (Seventh Son of a Seventh Son)

Heaven Can Wait (Somewhere in Time)

Alexander the Great (Somewhere in Time)

Fear of the Dark (Fear of the Dark)

Iron Maiden (Iron Maiden)

Hell on Earth (Senjutsu)

The Trooper (Piece of Mind)

Wasted Years (Somewhere in Time)