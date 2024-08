Niña prodigio de la guitarra, Maya Neelakantan, deslumbra en 'America's Got Talent' con tema de Metallica [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La joven prodigio de la guitarra Maya Neelakantan sigue rompiendo esquemas en el programa America's Got Talent, donde su talento llamó la atención de los jueces, del público y de renombrados músicos internacionales. A sus apenas 11 años, la artista de origen indio ha demostrado un virtuosismo envidiable con el instrumento de seis cuerdas.

En su más reciente participación en el concurso, la niña interpretó una versión en directo de Master Of Puppets, de Metallica, que hizo que su actuación se volviera viral.

Neelakantan ya había recibido elogios de figuras como Adam Jones -de Tool- y Gary Holt -de Exodus y Slayer-.

En su primera audición, la joven cautivó al público al interpretar el tema Last Resort de Papa Roach con una guitarra que le fue obsequiada por el propio Jones. Además, Holt estuvo involucrado en el proceso, como técnico de guitarra, según comentó.

Aunque Gary Holt no pudo asistir a la reciente presentación, el guitarrista siguió la transmisión desde casa y expresó su entusiasmo por el reciente desempeño de la menor: “¡¡¡Qué noche tan increíble, viendo a @mayaneelakantan romperla!!! Lo hiciste increíble", escribió en sus redes sociales.

La notable interpretación de Maya Neelakantan también atrajo la atención de Metallica, cuyas cuentas oficiales en redes sociales compartieron el video de su actuación.

James Hetfield, vocalista de Metallica, habla de sus pesadillas antes de iniciar una gira

Metallica es una de las bandas de trash metal más emblemáticas de la historia de la música. James Hetfield, vocalista y guitarrista del grupo, confesó hace poco tener pesadillas cada vez que inicia una gira.

Fue durante una entrevista para el podcast The Metallica Report, que el fundador de Metallica con Lars Ulrich, compartió las sensaciones que tiene cada vez que está a punto de realizar presentaciones.

"Es una cosa normal donde empiezo a dudar de mí mismo. Empiezo a sentirme inseguro pensando: 'Somos viejos, no podemos hacer esto'. Todas esas tonterías que todo el mundo se dice a sí mismo antes de dedicarse a algo que les importa", declaró el músico

Hetfield precisó: "Tengo pesadillas donde yo soy el único al que le importa lo que estamos haciendo. Aparezco en el concierto y todos están holgazaneando. Me pregunto: '¿dónde están mis cosas?', '¿dónde está la lista de canciones?'. Veo que el mástil de mi guitarra es de goma y solo tiene dos cuerdas. Me pregunto: '¿dónde está mi asistente?' Veo que el cable de la guitarra no me permite acercarme al micrófono. Sueño con cosas tontas como esas".

Pese a las pesadillas, el cantante contó que ya aprendió cómo enfrentarlas. "Ya no me asusto por eso. Uno tiene ansiedad acumulada, pero no debe dejar que eso se apodere de uno porque tenemos ese equilibrio de ansiedad y fe. Tan pronto como llegues a ese punto, todo estará bien", sostuvo.

En otro momento, confesó que, mientras haya tiempo libre en una gira, aprovecha en componer nueva música para Metallica.

