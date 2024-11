Tras recibir los resultados de la autopsia, revelan la causa de muerte del exvocalista de Iron Maiden

Novelas inspiradas en la escuela

‘Novelas inspiradas en la escuela’. A unos días de celebrarse el Día del maestro, de la maestra, Patricia del Río ha preparado este especial donde la escuela es el escenario que aflora muchas historias que reflejan la grandeza o la miseria de los seres humanos. El poeta, escritor y docente, Jorge Eslava, autor de sagas de novelas para un público infantil y juvenil, nos da un panorama de autores peruanos e internacionales que resaltan esta temática. Cronwell Jara, poeta, escritor y tallerista literario, nos comparte desgarradoras etapas de su vida en la escuela primaria y secundaria hasta su llegada a la Universidad. Sus testimonios han sido tomados de la presentación del libro ‘Escritores en la escuela’ que en 2019 publicó La Casa de la Literatura. Asimismo, reproducimos el extracto del cuento ‘El maestro’, en la voz del escritor uruguayo Eduardo Galeano. El periodista Diego Pajares nos invita a disfrutar de las películas "Escuela de rock", con Jack Black; "La sociedad de los poetas muertos", con Robin Williams; "El profe", con Mario Moreno ‘Cantinflas"; ‘Karate Kid", con Ralph Macchio y Pat Morita, el famoso profesor Miyagi; y "Whiplash", con JK Simmons. Mientras que el crítico literario y gerente de ‘Escena libre’, Julio Zavala, recomienda leer "Mal de escuela", de Daniel Pennac (Francia); "Botchan", de Natsume Soseki (Japón); y "No me esperen en abril", del peruano Alfredo Bryce Echenique. Las canciones que complementan el programa son: ‘School day’, de Chuck Berry; ‘ABC’, de los Jackson 5; ‘Teacher I need you’, de Elton John; ‘Another brick in the wall’, de Pink Floyd; ‘Campana de palo’, de Mercedes Sosa; y ‘Carito’, de Carlos Vives. Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 24 – Tercera temporada