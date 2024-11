Reconocen a músicos Rafael Ithier y Willie Rosario como veteranos del Ejército de EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los legendarios salseros puertorriqueños Willie Rosario y Rafael Ithier, posiblemente dos de los artistas más longevos y activos en el mundo al contar con 100 y 98 años de edad, respectivamente, fueron reconocidos este lunes por su servicio en el Ejército de Estados Unidos como parte del Día del Veterano.



Rosario e Ithier sirvieron en la milicia tres y dos años durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, respectivamente, según contaron a los medios tras recibir una medalla y una moneda conmemorativa de la festividad de hoy, y una bandera de Estados Unidos.

Willie Rosario agradeció reconocimiento

Tras el acto, donde también reconocieron a una treintena de veteranos, Willie Rosario dijo estar "súper feliz" por dicho reconocimiento otorgado por la Oficina del Procurador del Veterano y el Departamento de Asuntos del Veterano de Estados Unidos.



"Significa mucho, porque yo soy veterano y es un honor que le hayan hecho un reconocimiento para los veteranos. Me siento orgulloso, contento y agradecido por el reconocimiento", sostuvo Fernando Luis Rosario Marín, nombre verdadero de Rosario, y conocido en la música como 'Mr. Afinque'.



Rosario, a su vez, contó que los tres años activos en el Ejército los pasó en la base naval Roosevelt Roads, en Ceiba (este), pues al pertenecer a la orquesta, un comandante decidió que la banda musical y el equipo de béisbol no serían llevados al campo de batalla.



El legendario timbalero, no obstante, decidió formarse como músico en Nueva York de la mano de su compadre Willie Rodríguez, para luego integrarse en la orquesta de Johnny Seguí.



A su regreso a Puerto Rico, Rosario se quedó con la orquesta, que en 1987 se convirtió en la primera agrupación de salsa en ser nominada a un Grammy anglosajón al Mejor Álbum Tropical por su disco Nueva Cosecha.



A través de sus más de seis décadas de carrera, Rosario cuenta con grandes éxitos en la salsa como Botaron la pelota, Lluvia, Busca el ritmo, El Apartamento, Negrita linda y El antifaz.

Rafael Ithier: "El Ejército me hizo un hombre responsable"

Rafael Ithier, por su parte, dijo sentirse "como un general" por la distinción, pero admitió que aunque no quiso estar en el Ejército, allí aprendió a ser disciplinado, característica que entonces la pasó a la música cuando formó parte de la orquesta de Rafael Cortijo y posteriormente a crear El Gran Combo de Puerto Rico en 1962.



"Cuando yo entré al Ejército, en esa época yo era un títere, pero aprendí disciplina y la asimilé en el Ejército y me hizo un hombre responsable y en eso sustento mi vida", rememoró Ithier sobre aquella experiencia.



"Me decían huevo, porque no hice mucho en el Ejército, pero sí aporté en la música. Le agradezco infinitamente mi condición de hombre responsable. Yo no tiré ni un petardo, pero aporté música en Puerto Rico", añadió el legendario pianista y cofundador de El Gran Combo de Puerto Rico.



Incluso, el cantante Jerry Rivas y el percusionista Richie Bastar, dos integrantes de la reconocida orquesta, conocida también como 'La universidad de la salsa' o 'Los mulatos del sabor', acudieron a la ceremonia.



Rafael Ithier y El Gran Combo de Puerto Rico, se han destacado por conocidas canciones como Brujería, Ojos chinos, Timbalero, No hay cama pa' tanta gente y Y no hago más na.

EFE

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis